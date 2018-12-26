Московские военкоматы забирают молодых людей в армию одним днем
Как пишет интернет-издание «Медиазона», юношей увозят из дома и даже из студенческих общежитий. В тот же день их отправляют на медобследование, заседание призывной комиссии, а потом на распределительные пункты. Об одном из таких случаев рассказал изданию юрист правозащитной организации «Гражданин и армия» Арсений Левинсон. Специалисты подчеркивают, что призыв одним днем незаконен. На это уже указывала Военная прокуратура. Однако такую практику применяют из года в год.
Комментарии22
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fresh_breeze 26 декабря 2018 | 23:10
Какой кошмар! Призывников забирают в армию!!! УЖОС-УЖОС!!!
Плоскостопы всех стран — соединяйтесь!
traxau_okurka 26 декабря 2018 | 23:12
fresh_breeze: Фюреру нужно пушечное мясо. Для защиты дворцов, шубохранилищ, виолончелей и самолетов для корги.
gordy 26 декабря 2018 | 23:22
"Московские военкоматы забирают молодых людей в армию одним днем"
Чтобы не успели опомниться?
edyunia 26 декабря 2018 | 23:49
gordy: \\Чтобы не успели опомниться?\\
Объявление.
Требуются свежие тушки ихтамнетов: для пушечного филе, на минный фарш, для зажарки в танках и копчения отравляющими веществами отечественного производства; особенная потребность в молодняке для фугасного карпаччо.
agamasat 26 декабря 2018 | 23:36
fresh_breeze: кошмар в другом - служить ворам, мошенникам, лжецам, дебилам и бандитам.
fresh_breeze 26 декабря 2018 | 23:49
agamasat:
а в 90-е очереди в военкоматы стояли?
это всё отмазки, хотя большинству молодых людей служить не хотелось ни при каком строе, это правда.
просто, если каждый будет делать то, что ему хочется, и не делать того, что он делать обязан, обществу кирдык.
я двумя руками за профессиональную армию. а пока её нет, пусть сохранится призывная. только служить должны все, кто по закону должен служить; если это правило не соблюдается, то именно против этой отмазки, как причины, почему кто-то служить не хочет, и в самом деле трудно что-то возразить.
пока что, надо исходить из того, что описанная в новости акция (если допустить, что пуськина "медиазона" впервые не соврала) направлена именно на то, чтобы служили все. а иначе разбегутся кто куда, тем более границы теперь дырявые, бегут не только призывники, но и находящиеся под следствием.
testmeter 27 декабря 2018 | 00:05
fresh_breeze: "а в 90-е очереди в военкоматы стояли?" /// Но такого произвола не было.
А ты, кстати, в какой камере на Лахте-2 сидишь? А то военком тебя ищет-ищет, а ты у Пригожина на кухне отмазался...
yuriykyvich 27 декабря 2018 | 00:06
fresh_breeze: "Срочники" нужны только для "галочки", дабы численность показать. Сын соседки отслужил год - так ему повезло - он "на тумбочке" пару раз постоял, а остальное времяони на разных хозработах были задействованы. Вот и вся "служба".
pavelmistery 26 декабря 2018 | 23:47
fresh_breeze: "Специалисты подчеркивают, что призыв одним днем незаконен. На это уже указывала Военная прокуратура. Однако такую практику применяют из года в год. "
ded64 26 декабря 2018 | 23:11
Молодым за хлебом даже по улице идти нельзя... Заметут с концами...
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:16
Вся эта армия - мерзкий пережиток сталинского милитаристского психоза.
Партия, чекисты и армия - вот три башки комуняцкой гидры.
ihor_syvoryj 26 декабря 2018 | 23:23
Не понял, вроде по зомбоящику расиянскому гутарили, шо в Украине на улицах пацанов хватают и в каратели зачисляют...
j_partizan 26 декабря 2018 | 23:26
Это одна проблема. Другая проблема заключается в том, что призвавшись в Армию молодой человек, помимо любимой девушки, теряет работу, без гарантий восстановления на ней (если он работал не на государственном предприятии). Учитывая тот факт, что работодатель оценивает профессиональные качества претендента на вакансию, а не его исполнение воинского долга перед Родиной, можно констатировать, что молодому человеку будет крайне сложно устроиться на работу, в отличие от его сверстников, которые повышали свой профессиональный уровень, а не отдавали "долг", непонятно откуда взявшийся.
vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 23:28
Странно, а врали про Украину, как там прямо в траНваях от мала до велика в армию загоняют.
shakhtar 26 декабря 2018 | 23:32
vladimirbelarus: Ну тоже сравнил ,общежитие и трамвай !!!
kuchumka 26 декабря 2018 | 23:37
"Об одном из таких случаев рассказал изданию юрист правозащитной организации «Гражданин и армия» Арсений Левинсон." Дальше можно не читать ибо правды тут по определению быть не может.
satttana_perrrrkele 26 декабря 2018 | 23:40
Отлично!
Пацаны не научатся "Родину любить", зато будут знать за что её ненавидеть.
Сам служил срочную (и не только), в начале 80-х - желание удавить замполита закрепилось во мне навсегда.
d_uce 26 декабря 2018 | 23:43
так выходит это не украинцы от мобилизации прячутся а самые что называется махровые кацапы из военкоматов драпают. Правильно! одним днем их. утром словили, привезли тепленьких из постельки ВЛК прошли, побрили и в армию. если на ночь оставить в военкомате разбегутся. уйдут в бега. интерпол не найдет. ))) и так из года в год! давно уже!
а визгу то было .. как смаковали .. и с поездов украинцев снимают, и в Польше ловят. ))) ублюдочный вы народ, кацапы.
putin_itogy 26 декабря 2018 | 23:50
путин хам и подонок, ни дня не служивший в Армии Советского Союза,
для чего он хитро избежал призыва, поступив вместо военного училища в школу КГБ.
Это очень хитрый ход расчётливого молодого уклониста, прекрасно изучив и углубившись в тему, он понял, что именно КГБ это гарантия никогда не погибнуть на передовой, и никогда не пройти через тяготы армейской службы и обязательной дедовщины.
Молодой лениградский трусоватый и хилый с детства парнишка, обладал сметливым и цепким соображением, имел неплохую память и прозорливость, и он уже знал, что КГБ - это власть над ВСЕМИ остальными, кто будет всегда ниже полномочий чекиста.
Хоть это мент, хоть это партократ, хоть это выше званием армейский полковник или генерал-майор, все потеют при твоём присутствии - лейтенантика особиста.
И вот этот хам, выросший до Фюрера Шикельгрубера, жёстко и грубо начал рекрутировать молодёжь на скорую войну, свою войну - "майн-кампф".
Такого в отношении граждан, особенно молодого несозревшего возраста, не позволяла себе даже поздняя Советская Власть, во времена Брежнева и то режим рекрутчины был намного мягче. Я служил, я помню, как давали отсрочки даже на учёбу в "каблухе".
путин - не даёт. Он грубо забирает как в 18 веке, рекрутов на войну 21 века.
Маразм.
Но вы за это голосовали.(чтобы не победили "навальнисты", "госдеповцы", пятая колонна, и даже коммунисты..)
И вы, значит, этого достойны.
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parasuk_ 26 декабря 2018 | 23:56
Армия это хорошо. Все лучше, чем нюхать клей по подъездам и сидеть в тюрьме за своего кумира навального :)
kunst54 27 декабря 2018 | 00:00
Испытанный совковый способ - обмакнуть молодого человека в дерьмо, чтобы он потом уже всегда всем доволен был и не жаловался на тяготы жизни.
piston33355 27 декабря 2018 | 00:05
А что в этом плохого. Я бы вообще призывную систему упростил. Сразу бы на угрешскую отвозил, а там уж разберуться. Опытный врач все болезни на глаз определяет. Да и кто Родину и Президента защищать будет? И срок службы до трех лет бы как минимум бы поднял. Навальнят в дисбат не меньше чем на 10 лет.