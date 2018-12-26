"Московские военкоматы забирают молодых людей в армию одним днем"

Как пишет интернет-издание «Медиазона», юношей увозят из дома и даже из студенческих общежитий. В тот же день их отправляют на медобследование, заседание призывной комиссии, а потом на распределительные пункты. Об одном из таких случаев рассказал изданию юрист правозащитной организации «Гражданин и армия» Арсений Левинсон. Специалисты подчеркивают, что призыв одним днем незаконен. На это уже указывала Военная прокуратура. Однако такую практику применяют из года в год.