Единый день голосования в следующем году может сдвинуться на октябрь
По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, окончательное решение примут в феврале на заседании в администрации президента. Ранее были сформированы две рабочие подгруппы. Они должны в течение двух месяцев подготовить предложения по так называемому муниципальному фильтру и переносу единого дня голосования. Сейчас он приходится на второе воскресенье сентября.
Комментарии8
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kottigr1 26 декабря 2018 | 23:09
Неужели найдутся ещё идиоты, которые согласятся участвовать в путинском шоу, где результаты заранее пишутся в Кремле ? Подлог хоть выборами, хоть референдумами называй, он от этого не перестанет быть подлогом..
gordy 26 декабря 2018 | 23:19
"... окончательное решение примут в феврале на заседании в администрации президента."
Великий манипулятор?
vilingrad 26 декабря 2018 | 23:09
И зачем эти хлопоты...
danko1 26 декабря 2018 | 23:10
Не только кому быть губернатором и депутатами, но даже день голосования определяют в Кремле.
И это называют выборами?
olegleon 26 декабря 2018 | 23:10
"Ранее были сформированы две рабочие подгруппы. "
что-то мало чиновников привлекли к этой наиважнейшей работе. других то проблем в стране нет, а вот в какой день голосовать - самая важная.
oldcitizen 27 декабря 2018 | 00:08
olegleon: а вот в какой день голосовать - самая важная.
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Вообще-то важная. Я был счётчиком переписи населения 1970 года. Перепись была настоящей без подтасовок (на этапе сбора данных). Местонахождение граждан относили по состоянию на 15 января. Считалось, что это день минимальной миграции. Представляете, каково было бы заниматься переписью в августе. Также и голосование.
Но, вы правы, дата голосования имеет значение только при наличии выборов.
Октябрь тоже не годится, а конец ноября или март подойдут, если будут выборы.
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:22
Интересно, у этой памфиловой ещё не выросла чуровская борода?
danko1 26 декабря 2018 | 23:54
mikhail_spb_: Усы Пескова торчат.