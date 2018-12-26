Единый день голосования в следующем году может сдвинуться на октябрь

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, окончательное решение примут в феврале на заседании в администрации президента. Ранее были сформированы две рабочие подгруппы. Они должны в течение двух месяцев подготовить предложения по так называемому муниципальному фильтру и переносу единого дня голосования. Сейчас он приходится на второе воскресенье сентября.