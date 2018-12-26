Глава Росгвардии Виктор Золотов отвергает обвинения, что он якобы забрал себе дачу Анастаса Микояна
Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте, — подчеркнул Золотов. Кроме того, глава Росгвардии сказал в интервью газете «Комсомольская правда», что его внук действительно учится в Англии, но учебу оплачивает отец ребенка. Он выразил уверенность, что внук вернется в Россию.
Ранее в обвинениями в адрес Золотова выступил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик сказал, что он подготовил обращение в Росимущество с просьбой проверить и изъять дачу у главы Росгвардии.
Комментарии35
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vilingrad 26 декабря 2018 | 23:07
Золотков ее не забрал, он ее снимает у государства за большие деньги:)
danko1 26 декабря 2018 | 23:12
vilingrad: Даже не сказал, чью резиденцию он захватил.
И сомнительно, что он знает где находится бывшие резиденции бывших членов Политбюро.
Похоже на очередное враньё.
gordy 26 декабря 2018 | 23:17
"Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте, — подчеркнул Золотов.!
Ага: у нас ГЛОНАСС а у них GPS?
danko1 26 декабря 2018 | 23:21
gordy: А ведь похитив его внука ( теоретически) англичане могут заставить Золотова и покушение на Путина совершить.
Как немецкий иностранный агент Путин терпит около себя сплошных иностранных агентов?
tanyaya 26 декабря 2018 | 23:28
Не, ну конечно же обучение внука Золотова в Англии оплачивает отец ребёнка, а отца ребёнка оплачивает отец отца ребёнка, а отца отца ребёнка оплачивает Путин, а путина, который оплачивает отца отца ребёнка, оплачиваем мы. Так что не кизди Золотов. И возвращай внучка в школу стодолищенского района смоленской области, там как раз нужна оплата из наших налогов, которыми мы оплачиваем Путина, который оплачивает Золотова, который оплачивает отца ребёнка, обучаещегося почему-то в Англии, а не в средней школе стодолищенского района Смоленской области. Так куда всё же идут наши налоги, а? В Англию? А?
tvitov66 26 декабря 2018 | 23:35
tanyaya: наш главный нвцгвардеец не забрал дачу Микояна, он ее охраняет от посягательств солдат стран НАТО
tanyaya 26 декабря 2018 | 23:47
tvitov66: я так думаю, что наш главный нацгвардеец (по совместительству тупой примитивный охранник путина) он всё же захватил дачу Микояна, но теперь уже и сам не помнит, зачем и почему он её захватил.
Все всё хватали, вот и он ухватил.,
У него в тот момент мозг в отпуске был.
Не помнит.
А вот то, что его внук учится в стране потенциального партнёра-противника (как любит говорить его шеф), он почему-то помнит. Да потому что его обучение оплачивает отец внука! А почему отец внука не в состоянии оплатить обучение внука в российской школе, Золотов опять не помнит.
Клинический дебил.
ivfn 26 декабря 2018 | 23:50
tanyaya:
Мужик ,с тобой все нормально? Как тебя плющит и колбасит
tanyaya 26 декабря 2018 | 23:55
ivfn: А правда, что вам пригожин ставку срезал и вы теперь срёте в каментах, даже не задумываясь над текстом? Может, и неправда, но очень похоже на правду.
Интересно, вы скоро разбежитесь сами или всё же подождёте до того момента, когда российский народ вас станет из-за угла битами ибашить? Ведь базы с вашими фио, адресами и фоторожами давно доступны в сети.
hamasmustdie 27 декабря 2018 | 00:07
tanyaya: а где эти базы доступны? Хотелось бы поесить свиные хари патрика емели и монгола в привокзальном сортире с надписью их разыскивает милиция
malanoff 26 декабря 2018 | 23:58
danko1: Ему похер . Забрал так забрал. Скорее бы та к и до путина добрался , поотбирал бы все. Тем более , что Микоян круче был. Давай Золотов , флаг тебе в руки.
ivfn 26 декабря 2018 | 23:48
vilingrad:
Это надо проверять. Может ему положена государственная дача
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:00
ivfn: Ему положена дача в солнечном Магадане, куда его попой клюкву давить, если бы был жив, тот же Микоян с удовольствием бы и отправил.. Без права переписки.
olegleon 26 декабря 2018 | 23:08
а он не сказал о том, когда дуэль то состоится?
tanyaya 26 декабря 2018 | 23:21
olegleon: Не сказал. Потому что обоссался только от мысли, что сможет появиться на дебатах с Навальным.
"беее... меее... сочная отбивная... мееее... бееее... требую сатисфак... напишите мне это слово на суфлёре... саси стик... блять... сочная отбивная - это всё, что я учил, чил, чил", - это всё, что мог бы сказать Золотов, но так и не сказал, потому что обоссался
lager23 26 декабря 2018 | 23:09
Воровская шестёрочка..
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:12
Завертелся на сковородке уж, пойманный на вранье и воровстве!
Да по нему тюряга плачет, а не "дача микояна".
neyexo 26 декабря 2018 | 23:15
Надеюсь, английские спецслужбы не знают, кто у них учится.
И как этим воспользоваться
bond000007 26 декабря 2018 | 23:15
Ну если внук такой же дурак , то обязательно вернётся, но что-то мне подсказывает, что воздух туманного Альбиона внучку сладостнее и приятнее дыма отечества.
danko1 26 декабря 2018 | 23:34
bond000007: На ежегодном балу для "золотой" молодежи, куда из Европы съезжаются все детки правящего ворья, все, как один, включая Лизоньку Пескову, отвечали, что не думают в Россию возвращаться.
В России их папочки только грабят, зарабатывая на безбедную жизнь своим семьям на Западе.
turrinn 26 декабря 2018 | 23:18
/его внук действительно учится в Англии,/
Россию можно только грабить...
bradis 26 декабря 2018 | 23:19
Гвардейцы кардинала без боя не сдаются!
koshkaedu 26 декабря 2018 | 23:20
А куда поделал пиночетку с кокардой?
yuryr 26 декабря 2018 | 23:23
"Выразил уверенность..." - вот же дурень, вооруженный, к сожалению. не только служебно-патриотическим словоблудием...
vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 23:23
Да так уже врёт и отпирается, как бы инсульт не заработал, махая головой. Пиночетик игрушечный.
agamasat 26 декабря 2018 | 23:28
Просто охренительно давать присягу новобранцам на верность лжецам, мошенникам, ворам и бандитам!
bja_1950 26 декабря 2018 | 23:29
Начал дергаться шельма!
kitaiss 26 декабря 2018 | 23:34
чтожж у них (у опричников) таблоиды такие мерзкие...так и хочется взять в руки весло, да из-за уха!
valeriy_n 26 декабря 2018 | 23:35
Раз оправдывается, значит Навальный сказал правду. Тем более, что дачу Микояна знают все, здесь ошибка исключена.
grs_alx_112018 26 декабря 2018 | 23:39
Тут ведь на днях на Эхе был Стас Намин - вот у кого надо было спрашивать про дачу;))
Навальнятам достаточно фотку выложить и сразу станет все на свои места. Эти дачи ни с чем не перепутаешь. А еще прикольнее было бы заснять инвентарные бирки с дачной мебели - она там в большинстве случаев казенная. Хоть они комод да сохранился - этой мебели из монолита сносу нет ;))
valtameri 26 декабря 2018 | 23:46
Отвинтил табличку с дачи Микояна и повесил в другом месте. А эта Золотова будет.
testmeter 27 декабря 2018 | 00:00
"Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте" /// Выселил Микояна "в другое место" - и всех делов...
jagr68 27 декабря 2018 | 00:01
Клинический идиот.И кто его взял в очистку?
hamasmustdie 27 декабря 2018 | 00:04
"Не виноватая я. он сам пришел"
grizzlybear 27 декабря 2018 | 00:05
Внук генерала Росгвардии учится в Англии ...
Как же он будет бороться с врагом, если что? Конфликт интересов, однако.
Впрочем, для борьбы со своим народом он вполне сгодится, а для "борьбы" с агрессором есть Соловьев, Брылев и Симоньян.:)))