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23:00, 26 декабря 2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов отвергает обвинения, что он якобы забрал себе дачу Анастаса Микояна

Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте, — подчеркнул Золотов. Кроме того, глава Росгвардии сказал в интервью газете «Комсомольская правда», что его внук действительно учится в Англии, но учебу оплачивает отец ребенка. Он выразил уверенность, что внук вернется в Россию.

Ранее в обвинениями в адрес Золотова выступил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик сказал, что он подготовил обращение в Росимущество с просьбой проверить и изъять дачу у главы Росгвардии.

Комментарии

35

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vilingrad 26 декабря 2018 | 23:07

Золотков ее не забрал, он ее снимает у государства за большие деньги:)

danko1 26 декабря 2018 | 23:12

vilingrad: Даже не сказал, чью резиденцию он захватил.
И сомнительно, что он знает где находится бывшие резиденции бывших членов Политбюро.
Похоже на очередное враньё.

gordy 26 декабря 2018 | 23:17

"Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте, — подчеркнул Золотов.!

Ага: у нас ГЛОНАСС а у них GPS?

danko1 26 декабря 2018 | 23:21

gordy: А ведь похитив его внука ( теоретически) англичане могут заставить Золотова и покушение на Путина совершить.
Как немецкий иностранный агент Путин терпит около себя сплошных иностранных агентов?

tanyaya 26 декабря 2018 | 23:28

Не, ну конечно же обучение внука Золотова в Англии оплачивает отец ребёнка, а отца ребёнка оплачивает отец отца ребёнка, а отца отца ребёнка оплачивает Путин, а путина, который оплачивает отца отца ребёнка, оплачиваем мы. Так что не кизди Золотов. И возвращай внучка в школу стодолищенского района смоленской области, там как раз нужна оплата из наших налогов, которыми мы оплачиваем Путина, который оплачивает Золотова, который оплачивает отца ребёнка, обучаещегося почему-то в Англии, а не в средней школе стодолищенского района Смоленской области. Так куда всё же идут наши налоги, а? В Англию? А?

tvitov66 26 декабря 2018 | 23:35

tanyaya: наш главный нвцгвардеец не забрал дачу Микояна, он ее охраняет от посягательств солдат стран НАТО

tanyaya 26 декабря 2018 | 23:47

tvitov66: я так думаю, что наш главный нацгвардеец (по совместительству тупой примитивный охранник путина) он всё же захватил дачу Микояна, но теперь уже и сам не помнит, зачем и почему он её захватил.
Все всё хватали, вот и он ухватил.,
У него в тот момент мозг в отпуске был.
Не помнит.
А вот то, что его внук учится в стране потенциального партнёра-противника (как любит говорить его шеф), он почему-то помнит. Да потому что его обучение оплачивает отец внука! А почему отец внука не в состоянии оплатить обучение внука в российской школе, Золотов опять не помнит.
Клинический дебил.

ivfn 26 декабря 2018 | 23:50

tanyaya:
Мужик ,с тобой все нормально? Как тебя плющит и колбасит

tanyaya 26 декабря 2018 | 23:55

ivfn: А правда, что вам пригожин ставку срезал и вы теперь срёте в каментах, даже не задумываясь над текстом? Может, и неправда, но очень похоже на правду.
Интересно, вы скоро разбежитесь сами или всё же подождёте до того момента, когда российский народ вас станет из-за угла битами ибашить? Ведь базы с вашими фио, адресами и фоторожами давно доступны в сети.

hamasmustdie 27 декабря 2018 | 00:07

tanyaya: а где эти базы доступны? Хотелось бы поесить свиные хари патрика емели и монгола в привокзальном сортире с надписью их разыскивает милиция

malanoff 26 декабря 2018 | 23:58

danko1: Ему похер . Забрал так забрал. Скорее бы та к и до путина добрался , поотбирал бы все. Тем более , что Микоян круче был. Давай Золотов , флаг тебе в руки.

ivfn 26 декабря 2018 | 23:48

vilingrad:
Это надо проверять. Может ему положена государственная дача

kottigr1 27 декабря 2018 | 00:00

ivfn: Ему положена дача в солнечном Магадане, куда его попой клюкву давить, если бы был жив, тот же Микоян с удовольствием бы и отправил.. Без права переписки.

olegleon 26 декабря 2018 | 23:08

а он не сказал о том, когда дуэль то состоится?

tanyaya 26 декабря 2018 | 23:21

olegleon: Не сказал. Потому что обоссался только от мысли, что сможет появиться на дебатах с Навальным.
"беее... меее... сочная отбивная... мееее... бееее... требую сатисфак... напишите мне это слово на суфлёре... саси стик... блять... сочная отбивная - это всё, что я учил, чил, чил", - это всё, что мог бы сказать Золотов, но так и не сказал, потому что обоссался

lager23 26 декабря 2018 | 23:09

Воровская шестёрочка..

mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:12


Завертелся на сковородке уж, пойманный на вранье и воровстве!
Да по нему тюряга плачет, а не "дача микояна".

neyexo 26 декабря 2018 | 23:15

Надеюсь, английские спецслужбы не знают, кто у них учится.
И как этим воспользоваться

bond000007 26 декабря 2018 | 23:15

Ну если внук такой же дурак , то обязательно вернётся, но что-то мне подсказывает, что воздух туманного Альбиона внучку сладостнее и приятнее дыма отечества.

danko1 26 декабря 2018 | 23:34

bond000007: На ежегодном балу для "золотой" молодежи, куда из Европы съезжаются все детки правящего ворья, все, как один, включая Лизоньку Пескову, отвечали, что не думают в Россию возвращаться.
В России их папочки только грабят, зарабатывая на безбедную жизнь своим семьям на Западе.

turrinn 26 декабря 2018 | 23:18

/его внук действительно учится в Англии,/

Россию можно только грабить...

bradis 26 декабря 2018 | 23:19

Гвардейцы кардинала без боя не сдаются!

koshkaedu 26 декабря 2018 | 23:20

А куда поделал пиночетку с кокардой?

yuryr 26 декабря 2018 | 23:23

"Выразил уверенность..." - вот же дурень, вооруженный, к сожалению. не только служебно-патриотическим словоблудием...

vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 23:23

Да так уже врёт и отпирается, как бы инсульт не заработал, махая головой. Пиночетик игрушечный.

agamasat 26 декабря 2018 | 23:28

Просто охренительно давать присягу новобранцам на верность лжецам, мошенникам, ворам и бандитам!

bja_1950 26 декабря 2018 | 23:29

Начал дергаться шельма!

(комментарий скрыт)

kitaiss 26 декабря 2018 | 23:34

чтожж у них (у опричников) таблоиды такие мерзкие...так и хочется взять в руки весло, да из-за уха!

valeriy_n 26 декабря 2018 | 23:35

Раз оправдывается, значит Навальный сказал правду. Тем более, что дачу Микояна знают все, здесь ошибка исключена.

grs_alx_112018 26 декабря 2018 | 23:39

Тут ведь на днях на Эхе был Стас Намин - вот у кого надо было спрашивать про дачу;))
Навальнятам достаточно фотку выложить и сразу станет все на свои места. Эти дачи ни с чем не перепутаешь. А еще прикольнее было бы заснять инвентарные бирки с дачной мебели - она там в большинстве случаев казенная. Хоть они комод да сохранился - этой мебели из монолита сносу нет ;))

valtameri 26 декабря 2018 | 23:46

Отвинтил табличку с дачи Микояна и повесил в другом месте. А эта Золотова будет.

testmeter 27 декабря 2018 | 00:00

"Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте" /// Выселил Микояна "в другое место" - и всех делов...

jagr68 27 декабря 2018 | 00:01

Клинический идиот.И кто его взял в очистку?

hamasmustdie 27 декабря 2018 | 00:04

"Не виноватая я. он сам пришел"

grizzlybear 27 декабря 2018 | 00:05

Внук генерала Росгвардии учится в Англии ...
Как же он будет бороться с врагом, если что? Конфликт интересов, однако.
Впрочем, для борьбы со своим народом он вполне сгодится, а для "борьбы" с агрессором есть Соловьев, Брылев и Симоньян.:)))

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