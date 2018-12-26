Глава Росгвардии Виктор Золотов отвергает обвинения, что он якобы забрал себе дачу Анастаса Микояна

Резиденция бывшего советского государственного и партийного деятеля находится в другом месте, — подчеркнул Золотов. Кроме того, глава Росгвардии сказал в интервью газете «Комсомольская правда», что его внук действительно учится в Англии, но учебу оплачивает отец ребенка. Он выразил уверенность, что внук вернется в Россию.

Ранее в обвинениями в адрес Золотова выступил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик сказал, что он подготовил обращение в Росимущество с просьбой проверить и изъять дачу у главы Росгвардии.