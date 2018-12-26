Работа сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» полностью парализована из-за обысков

Как сказали в компании агентству РИА «Новости», силовики изъяли всю документацию на складах и в офисе. Обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Следственные действия проводятся за считанные дни до наступления новогодних праздников, когда у продавцов алкоголя отмечается пик продаж.