Работа сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» полностью парализована из-за обысков
Как сказали в компании агентству РИА «Новости», силовики изъяли всю документацию на складах и в офисе. Обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Следственные действия проводятся за считанные дни до наступления новогодних праздников, когда у продавцов алкоголя отмечается пик продаж.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:09
Вот так, тихо и без стрельбы отжимают торговую сеть.
Всё-таки нынешние воровские годы чем-то лучше, чем "лихие 90-е".
crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:14
mikhail_spb_: Глупости глаголешь. Просто кто-то из начальства траванулся их палевом. Кстати, человек, который в теме, еще 2 года назад мне сообщил, что водку в этой сети брать можно - она нормальная, а все, что подкрашено коричневым - конь, вискарь и т.п. льют из одной и той же бочки в Челябинске.
fedor57 26 декабря 2018 | 23:42
crush_test_driver: начальство в таких магазинах не закупается.
crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:49
fedor57: Начальству берут подчиненные. Именно в таких магазинах
fedor57 27 декабря 2018 | 00:02
crush_test_driver: что это за начальство, которое доверяет выбор и покупку алкоголя подчиненным? Серьезные люди так делать не будут.
nelibermot27 26 декабря 2018 | 23:42
Вот как чувствовал, и успел всё взять на выходных
"все, что подкрашено коричневым - конь, вискарь и т.п. льют из одной и той же бочки в Челябинске"
Но-но-но, молдавским Квинтом не травился там никогда. Плюс это единственная пешая доступная мне сеть, где было можно взять настоящего немецкого Паулайнера не дороже 100. Также люблю "Пшеничку" и новое крафтовое "Белый череп" (русский Лёффе) Нормальный вообще магаз, чай и кофе там брал часто.
crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:55
nelibermot27: Не, не вопрос! Очень приличный магаз, очень приличная сеть. Предостережение инсайдера (пацана, что у них работал) касались ТОЛЬКО "всего, что подкрашено коричневым". Я ж говорил: пиво, водка, вино - не бойтесь, берите, было мне говорено. Хотя лично я брал там "Черноморский" конь ежедневно, когда бухал. И не травился
nelibermot27 27 декабря 2018 | 00:06
"всего, что подкрашено коричневым"
Ну т.е. коньяк, праильно? "Ной" сам по себе испоганился (ну или нам гонят шнягу, лет 10 назад он был однозначно лучше) А я там брал Квинт, раньше называлось "Традиции Молдавии". Не Хеннесси, конечно, и не Курвуазье, но однозначно лучше того пойла, что под видом коньяка выставляется в "пятёрочках" для простого люда (причем за те же деньги)
neyexo 26 декабря 2018 | 23:13
Медведев говорил не кошмарить.
Масло растительное Идеал у них 67 р.. отличная цена
doctor__who 26 декабря 2018 | 23:15
Я живу в центре большого города, вокруг моего дома, в нескольких сотнях метров пять или шесть винных магазинов. Цены в КиБ значительно ниже на одно и то же вино, и естественно, я иду к ним. (Нищеброд, ну что поделать)
В старое доброе время за такое взрывали, теперь более тонко действуют. Деньги-то огромные на кону!
olegleon 26 декабря 2018 | 23:54
doctor__who: вот и вопрос "почему значительно ниже цены".
nelibermot27 26 декабря 2018 | 23:58
doctor__who: тем более 26-го декабря, они им годовую выручку сорвали. КБ, как я понимаю, всех порвали оптовыми закупками и арендой маленьких площадей. Если прижмут, будет обидно. Ни в какие "Ароматные миры" и "ноль пять" принципиально не пойду.
vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 23:26
Отожмут контору и переименуют в "сладкое и креплёное".
kochar 26 декабря 2018 | 23:39
Как не крутись, а попа всегда сзади.
ymnikymnik 26 декабря 2018 | 23:39
Кто то из друзей глаз положил !
putin_itogy 27 декабря 2018 | 00:02
Прямо перед НГ, хороший подарок любимому подросшему оболтусу, очередному "талантливому"(уже получившему из рук путина, "за заслуги перед")отпрыску: Шувалова, Воробьёва, Роттенберга, Чайки, Золотова..
Растут парубки, как грибы..
Быстро из Бриони вырастают..
Пусть, молодые волчата учатся, папа им овцу принёс..
kreamssdick 27 декабря 2018 | 00:03
Капитализм, говорите?