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23:00, 26 декабря 2018

Работа сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» полностью парализована из-за обысков

Как сказали в компании агентству РИА «Новости», силовики изъяли всю документацию на складах и в офисе. Обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Следственные действия проводятся за считанные дни до наступления новогодних праздников, когда у продавцов алкоголя отмечается пик продаж.

Комментарии

17

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mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 23:09


Вот так, тихо и без стрельбы отжимают торговую сеть.
Всё-таки нынешние воровские годы чем-то лучше, чем "лихие 90-е".

crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:14

mikhail_spb_: Глупости глаголешь. Просто кто-то из начальства траванулся их палевом. Кстати, человек, который в теме, еще 2 года назад мне сообщил, что водку в этой сети брать можно - она нормальная, а все, что подкрашено коричневым - конь, вискарь и т.п. льют из одной и той же бочки в Челябинске.

fedor57 26 декабря 2018 | 23:42

crush_test_driver: начальство в таких магазинах не закупается.

crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:49

fedor57: Начальству берут подчиненные. Именно в таких магазинах

fedor57 27 декабря 2018 | 00:02

crush_test_driver: что это за начальство, которое доверяет выбор и покупку алкоголя подчиненным? Серьезные люди так делать не будут.

nelibermot27 26 декабря 2018 | 23:42

Вот как чувствовал, и успел всё взять на выходных

"все, что подкрашено коричневым - конь, вискарь и т.п. льют из одной и той же бочки в Челябинске"

Но-но-но, молдавским Квинтом не травился там никогда. Плюс это единственная пешая доступная мне сеть, где было можно взять настоящего немецкого Паулайнера не дороже 100. Также люблю "Пшеничку" и новое крафтовое "Белый череп" (русский Лёффе) Нормальный вообще магаз, чай и кофе там брал часто.

crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:55

nelibermot27: Не, не вопрос! Очень приличный магаз, очень приличная сеть. Предостережение инсайдера (пацана, что у них работал) касались ТОЛЬКО "всего, что подкрашено коричневым". Я ж говорил: пиво, водка, вино - не бойтесь, берите, было мне говорено. Хотя лично я брал там "Черноморский" конь ежедневно, когда бухал. И не травился

nelibermot27 27 декабря 2018 | 00:06

"всего, что подкрашено коричневым"

Ну т.е. коньяк, праильно? "Ной" сам по себе испоганился (ну или нам гонят шнягу, лет 10 назад он был однозначно лучше) А я там брал Квинт, раньше называлось "Традиции Молдавии". Не Хеннесси, конечно, и не Курвуазье, но однозначно лучше того пойла, что под видом коньяка выставляется в "пятёрочках" для простого люда (причем за те же деньги)

neyexo 26 декабря 2018 | 23:13

Медведев говорил не кошмарить.
Масло растительное Идеал у них 67 р.. отличная цена

doctor__who 26 декабря 2018 | 23:15

Я живу в центре большого города, вокруг моего дома, в нескольких сотнях метров пять или шесть винных магазинов. Цены в КиБ значительно ниже на одно и то же вино, и естественно, я иду к ним. (Нищеброд, ну что поделать)
В старое доброе время за такое взрывали, теперь более тонко действуют. Деньги-то огромные на кону!

olegleon 26 декабря 2018 | 23:54

doctor__who: вот и вопрос "почему значительно ниже цены".

nelibermot27 26 декабря 2018 | 23:58

doctor__who: тем более 26-го декабря, они им годовую выручку сорвали. КБ, как я понимаю, всех порвали оптовыми закупками и арендой маленьких площадей. Если прижмут, будет обидно. Ни в какие "Ароматные миры" и "ноль пять" принципиально не пойду.

vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 23:26

Отожмут контору и переименуют в "сладкое и креплёное".

kochar 26 декабря 2018 | 23:39

Как не крутись, а попа всегда сзади.

ymnikymnik 26 декабря 2018 | 23:39

Кто то из друзей глаз положил !

putin_itogy 27 декабря 2018 | 00:02

Прямо перед НГ, хороший подарок любимому подросшему оболтусу, очередному "талантливому"(уже получившему из рук путина, "за заслуги перед")отпрыску: Шувалова, Воробьёва, Роттенберга, Чайки, Золотова..
Растут парубки, как грибы..
Быстро из Бриони вырастают..
Пусть, молодые волчата учатся, папа им овцу принёс..

kreamssdick 27 декабря 2018 | 00:03

Капитализм, говорите?

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