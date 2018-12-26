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22:32, 26 декабря 2018

9-летний ребенок в Германии вызвал полицию, когда ему не понравились рождественские подарки

9-летний ребенок в Германии вызвал полицию, когда ему не понравились рождественские подарки. Как передает местный телеканал NDR, стражи порядка сравнили список пожеланий мальчика с тем, что лежало под рождественской елкой. Они не нашли ни одного совпадения, но, чтобы прекратить ссору ребенка с семьей, убедили его, что Санта Клаус в силу возраста просто перепутал подарки.

Комментарии

25

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satttana_perrrrkele 26 декабря 2018 | 22:37

вот так и растят религиознутых мракобесов

vsevolodsamara 26 декабря 2018 | 22:42

Важно, что полиция приехала на вызов, и помогла решению вопроса. У меня в Россиии не то что полиция по пустякам, у меня скорая то к ребёнку 3х летнему не приезжала... Это одна из причин, почему я выбрал жить в Германии.

begly_ 26 декабря 2018 | 22:52

vsevolodsamara:

Так сами же говорите, что по пустякам. Зачем же скорую по пустякам вызывали..

kotbajune 26 декабря 2018 | 23:00

" Санта Клаус в силу возраста просто перепутал подарки."

а наш Дедушка Мороз , даже в дупель будучи, никогда не допустит такого... в крайнем случае просто пропьёт, но чтоб не то... никогда!!!!

danko1 26 декабря 2018 | 23:02

У нас бы полицаи в лучшем случае оштрафовали родителей за ложный вызов.
А в цивилизованных странах и дети защиту у полицейских ищут.

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:10

begly_:

У Вас явные проблемы с осознанием прочитанного

brian 26 декабря 2018 | 22:40

Смышлёный мальчонка, соображает от кого подарки обломились на самом деле, как говорится, палец в рот не клади.
Поразительно, что в такой ультра-демократическо-либеральной Германии родителей не упекли за решётку !

sagen 26 декабря 2018 | 22:49

brian: Таких в России миллионы, и не детей, а взрослых, верящих Путину и его подаркам.

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:13

sagen:

Полагаю, что росгвардию для них и создали - недоволен, даже без звонка печень помассажируют

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:20

*помассируют, pardon

Таких же ватников?!

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:22

zonda_3: Твою ж ... опять не туда, последнее предложение error

ykpo_typucto 27 декабря 2018 | 00:02

zonda_3: Ты там смотри, повнимательней, а то 3 гривны не заработаешь)

vovash45 26 декабря 2018 | 22:45

даже сами немцы, кто живёт в Германии, говорят, что никакой войны быть не может. Любая армия может войти и все поднимут руки. Никто, даже, не пискнет против. Примеров непротивления насилию уже множество,- когда здоровые мужики стоят и смотрят, как их подруг и жён лапают мигранты (это реально, без утрирования). Подозреваю, что и в остальной Европе так же. От "викингов" и "крестоносцев" остались одни сопли. Если направить "вежливых людей" в Европу, то они могут быть даже без оружия- всю пройдёт тихо и мирно.
Данный пример с мальчиком- ещё одно этому доказательство...

polsan 26 декабря 2018 | 22:51

vovash45: Уверяю Вас, что это лишь Ваши фантазии! Так Вам это видится из Нижнего Новгорода! Поживите в Германии и если Вы понимаете немецкий, то Вы поймёте, что ошибались!

vovash45 26 декабря 2018 | 23:00

polsan: я просто транслировал слова и мнение живущих в Германии

polsan 26 декабря 2018 | 23:08

vovash45: Скорее всего эти живущие в Германии Ваши знакомые, смотрят первый канал российского ТВ, в Германии таких немало! ) Вам бы самому узнать правду! )

begly_ 26 декабря 2018 | 22:50

Ну да, паренек хотел резиновую бабу, а ему подарили волосатого надувного мужика с усами, как у таракана. Вот оно откуда берется и прививается это гейство в этих Европах..

edyunia 26 декабря 2018 | 22:55

begly_: \\Ну да, паренек хотел резиновую бабу\\
Это ты дубинками резиновыми воспитан, а парнишка, если и хотел то наверняка живую ein mädchen.

begly_ 26 декабря 2018 | 22:59

edyunia:

Ни понял, что это за ein mädchen, живая. Проститутку что ли хотел этот мальчик в рождество христово?

kotbajune 26 декабря 2018 | 23:03

Снегурочку... но так, чтоб не жениться потом

edyunia 26 декабря 2018 | 23:28

begly_: \\Проститутку что ли хотел\\
Почему именно проститутка? Понимаю что вам beglyм проститутки и бутылки от шампанского более понятны, но не все же такие.

begly_ 26 декабря 2018 | 23:30

edyunia:

Ну понятно что ни все. Тебе то вон, мужика подавай.

edyunia 26 декабря 2018 | 23:42

begly_: \\Тебе то вон, мужика подавай.\\
Я то вот без тебя разберусь кого мне подавать.

freeway99 26 декабря 2018 | 22:54

- Дяденьки полицейские, скажите, жизнь всегда такая хреновая?
- Хмммм..., Всегда!

zaryad 26 декабря 2018 | 22:59

На месте родителей бросать такого надо, пусть поживет пару годиков в детском доме... а самим нового делать, с учетом ошибок старого... )))

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