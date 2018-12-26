Андрей Костин и Виктор Вексельберг планируют поездку на форум в Давосе
Глава ВТБ Андрей Костин и миллиардер Виктор Вексельберг, которые были внесены в американский санкционный список, планируют поездку на форум в Давосе. Оба они подтвердили это журналистам. Сообщалось, что организаторы мероприятия отказали им в участии. Позже запрет сняли, но взамен выдвинули ряд условий. В частности, организаторы форума предупреждали, что примут меры, и присутствие на экономическом форуме россиян, попавших под санкции, будет полностью соответствовать текущим правовым условиям.
Комментарии4
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aleksandr39 26 декабря 2018 | 22:43
Что они там забыли ,если без разрешения "великого вождя " не могут даже пикнуть ?
kottigr1 26 декабря 2018 | 23:06
aleksandr39: Андрей Костин и Виктор Вексельберг пусть лучше не торопятся.. А то вон недавно Путин уже приехал недавно с отпечатком американского ботинка на брюках.. До сих пор всем российским TV отстирать не могут..
olegleon 26 декабря 2018 | 22:48
"примут меры, и присутствие на экономическом форуме россиян, попавших под санкции, будет полностью соответствовать текущим правовым условиям. "
- простите, кто на ком стоял?
grishakras 26 декабря 2018 | 23:04
Посидят в сенях.