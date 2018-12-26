Андрей Костин и Виктор Вексельберг планируют поездку на форум в Давосе

Глава ВТБ Андрей Костин и миллиардер Виктор Вексельберг, которые были внесены в американский санкционный список, планируют поездку на форум в Давосе. Оба они подтвердили это журналистам. Сообщалось, что организаторы мероприятия отказали им в участии. Позже запрет сняли, но взамен выдвинули ряд условий. В частности, организаторы форума предупреждали, что примут меры, и присутствие на экономическом форуме россиян, попавших под санкции, будет полностью соответствовать текущим правовым условиям.