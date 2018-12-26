В отделе полиции Петербурга, по некоторым данным, избили оппозиционную активистку Шахназ Шитик
По словам координатора организации «Русь сидящая» Динара Идрисова, врачи диагностировали у нее ушиб позвоночника. Шитик задержали накануне вечером в офисе партии «Яблоко», где проходила встреча обманутых дольщиков. У нее возник конфликт с лидером одной из инициативных групп, которого оппозиционеры считают провокатором. Идрисов и депутат заксобрания города Борис Вишневский утверждают, что задержанную избили пятеро сотрудников МВД. Ее продержали в отделе полиции 8 часов, а после составили протокол о мелком хулиганстве.
Комментарии23
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vsevolodsamara 26 декабря 2018 | 22:37
Во всяком государстве есть своя мафия, и только у русской мафии есть своё государство.
zonda_3 26 декабря 2018 | 23:30
vsevolodsamara:
Не в ту эпоху родился Коппола и снял гениальный "Крестный отец" ... Собчак на размышление
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:38
Либерастню уже стали бить...
dsa_dsf 26 декабря 2018 | 22:42
ykpo_typucto: от же сучка госдеповская - за обманутых дольщиков вписалась, против царя воровского
shtirlitz77 26 декабря 2018 | 22:40
"...В отделе полиции Петербурга, по некоторым данным, избили оппозиционную активистку Шахназ Шитик..."
Пятеро мужиков избили беззащитную женщину.
Это все, что нам надо знать о нашей доблестной милиции!!!
ДОКОЛЕ???!!!
begly_ 26 декабря 2018 | 22:46
shtirlitz77:
Нормальные бабы, вернее порядошные, дома сидят. борщи мужьям варят, пеленки детям стирают...
rampa 26 декабря 2018 | 22:52
begly_: что же делать бабам, если такие мужики, как ты, вместо того, чтобы за людей вступаться, сидят на диване и гадят. Нормальные мужики сами идут защищать людей и никогда не позволят себе впятером избивать женщину
begly_ 26 декабря 2018 | 22:54
rampa:
Смотрю, много вы в мужиках понимаете. Вы гей? Мне повезло, что оказался не в вашем вкусе.
rampa 26 декабря 2018 | 23:06
begly_: я женщина и понимаю в мужиках. А ты не мужик
begly_ 26 декабря 2018 | 23:19
rampa:
Значит лесбиянка.
rampa 26 декабря 2018 | 23:47
begly_: )))))))))))))))))) и из чего бы такой вывод?
Вот ты не мужик потому, что вместо того, чтобы заниматься мужским делом, бороться за людей, защищать женщин, ты сидишь тут и обзываешься, как в песочнице. ))))))))
zonda_3 26 декабря 2018 | 23:42
begly_:
Вот жеж дебил .... А еще и по башке получают от "нормального мужика" . Слышь, мужик, а не пошел бы ты н@куй со своими понятиями?! Срань совковая
begly_ 26 декабря 2018 | 23:47
zonda_3:
Ты тоже себя женщиной позиционируешь, как рампа.
zonda_3 26 декабря 2018 | 23:57
begly_:
Нет, я себя пзиционнирую нормальным супругом, который не затыкает рот жене и дожидается вечером борща ... ты даже не допетрил насколько женщины могут быть умны, без 5-литрогого борща
olegleon 26 декабря 2018 | 22:46
shtirlitz77: пока Вы в это будете верить
begly_ 26 декабря 2018 | 22:43
"Яблоко", дак сразу же всем ясно, что хребет этой журналюжке изуродовал Лёнька Мельников., к гадалке не ходи., как пить дать он..
kuchumka 26 декабря 2018 | 22:45
Какая то сказка, написано что ее били пятеро ментов, т.е пятеро здоровых мужиков, а у нее только ушиб позвоночника, т.е синяк на спине. Скорее всего брыкалась и менты ее татащили и жестко приземлили от этого и синяк.
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:51
kuchumka: Дадин номер 2. Того тоже 25 человек в камере били и ни одного синяка не оставили...
rampa 26 декабря 2018 | 23:04
kuchumka: т.е. это по твоим понятиям нормально?
danko1 26 декабря 2018 | 23:06
rampa: Полицаи умеют избивать так, чтобы следов не оставлять.
В этом они профессионалы.
kuchumka 26 декабря 2018 | 23:31
danko1: т.е пять здоровых мужиков по очереди били ее ладошками по заднице?
kuchumka 26 декабря 2018 | 23:29
rampa: если человек не выполняет требования полицейского и после этого у него синяк на спине, да по мне это нормально! Открой инет, там много роликов что бывает с людьми независимо от возраста и пола которые не выполняют требования полицейских в США, наши менты по сравнению с ними ангелы!
fresh_breeze 26 декабря 2018 | 23:05
Много развелось, активистов этих, видимо, грантов на всех не хватает, вот и имитируют избиения, в надежде, что сахарная косточка достанется им.