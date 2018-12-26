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22:31, 26 декабря 2018

В отделе полиции Петербурга, по некоторым данным, избили оппозиционную активистку Шахназ Шитик

По словам координатора организации «Русь сидящая» Динара Идрисова, врачи диагностировали у нее ушиб позвоночника. Шитик задержали накануне вечером в офисе партии «Яблоко», где проходила встреча обманутых дольщиков. У нее возник конфликт с лидером одной из инициативных групп, которого оппозиционеры считают провокатором. Идрисов и депутат заксобрания города Борис Вишневский утверждают, что задержанную избили пятеро сотрудников МВД. Ее продержали в отделе полиции 8 часов, а после составили протокол о мелком хулиганстве.

Комментарии

23

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vsevolodsamara 26 декабря 2018 | 22:37

Во всяком государстве есть своя мафия, и только у русской мафии есть своё государство.

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:30

vsevolodsamara:

Не в ту эпоху родился Коппола и снял гениальный "Крестный отец" ... Собчак на размышление

ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:38

Либерастню уже стали бить...

dsa_dsf 26 декабря 2018 | 22:42

ykpo_typucto: от же сучка госдеповская - за обманутых дольщиков вписалась, против царя воровского

shtirlitz77 26 декабря 2018 | 22:40

"...В отделе полиции Петербурга, по некоторым данным, избили оппозиционную активистку Шахназ Шитик..."

Пятеро мужиков избили беззащитную женщину.
Это все, что нам надо знать о нашей доблестной милиции!!!
ДОКОЛЕ???!!!

begly_ 26 декабря 2018 | 22:46

shtirlitz77:

Нормальные бабы, вернее порядошные, дома сидят. борщи мужьям варят, пеленки детям стирают...

rampa 26 декабря 2018 | 22:52

begly_: что же делать бабам, если такие мужики, как ты, вместо того, чтобы за людей вступаться, сидят на диване и гадят. Нормальные мужики сами идут защищать людей и никогда не позволят себе впятером избивать женщину

begly_ 26 декабря 2018 | 22:54

rampa:

Смотрю, много вы в мужиках понимаете. Вы гей? Мне повезло, что оказался не в вашем вкусе.

rampa 26 декабря 2018 | 23:06

begly_: я женщина и понимаю в мужиках. А ты не мужик

begly_ 26 декабря 2018 | 23:19

rampa:

Значит лесбиянка.

rampa 26 декабря 2018 | 23:47

begly_: )))))))))))))))))) и из чего бы такой вывод?
Вот ты не мужик потому, что вместо того, чтобы заниматься мужским делом, бороться за людей, защищать женщин, ты сидишь тут и обзываешься, как в песочнице. ))))))))

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:42

begly_:


Вот жеж дебил .... А еще и по башке получают от "нормального мужика" . Слышь, мужик, а не пошел бы ты н@куй со своими понятиями?! Срань совковая

begly_ 26 декабря 2018 | 23:47

zonda_3:

Ты тоже себя женщиной позиционируешь, как рампа.

zonda_3 26 декабря 2018 | 23:57

begly_:

Нет, я себя пзиционнирую нормальным супругом, который не затыкает рот жене и дожидается вечером борща ... ты даже не допетрил насколько женщины могут быть умны, без 5-литрогого борща

olegleon 26 декабря 2018 | 22:46

shtirlitz77: пока Вы в это будете верить

begly_ 26 декабря 2018 | 22:43

"Яблоко", дак сразу же всем ясно, что хребет этой журналюжке изуродовал Лёнька Мельников., к гадалке не ходи., как пить дать он..

kuchumka 26 декабря 2018 | 22:45

Какая то сказка, написано что ее били пятеро ментов, т.е пятеро здоровых мужиков, а у нее только ушиб позвоночника, т.е синяк на спине. Скорее всего брыкалась и менты ее татащили и жестко приземлили от этого и синяк.

ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:51

kuchumka: Дадин номер 2. Того тоже 25 человек в камере били и ни одного синяка не оставили...

rampa 26 декабря 2018 | 23:04

kuchumka: т.е. это по твоим понятиям нормально?

danko1 26 декабря 2018 | 23:06

rampa: Полицаи умеют избивать так, чтобы следов не оставлять.
В этом они профессионалы.

kuchumka 26 декабря 2018 | 23:31

danko1: т.е пять здоровых мужиков по очереди били ее ладошками по заднице?

kuchumka 26 декабря 2018 | 23:29

rampa: если человек не выполняет требования полицейского и после этого у него синяк на спине, да по мне это нормально! Открой инет, там много роликов что бывает с людьми независимо от возраста и пола которые не выполняют требования полицейских в США, наши менты по сравнению с ними ангелы!

fresh_breeze 26 декабря 2018 | 23:05

Много развелось, активистов этих, видимо, грантов на всех не хватает, вот и имитируют избиения, в надежде, что сахарная косточка достанется им.

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