"...В отделе полиции Петербурга, по некоторым данным, избили оппозиционную активистку Шахназ Шитик..."

По словам координатора организации «Русь сидящая» Динара Идрисова, врачи диагностировали у нее ушиб позвоночника. Шитик задержали накануне вечером в офисе партии «Яблоко», где проходила встреча обманутых дольщиков. У нее возник конфликт с лидером одной из инициативных групп, которого оппозиционеры считают провокатором. Идрисов и депутат заксобрания города Борис Вишневский утверждают, что задержанную избили пятеро сотрудников МВД. Ее продержали в отделе полиции 8 часов, а после составили протокол о мелком хулиганстве.