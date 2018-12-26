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22:30, 26 декабря 2018

Участники голодовки метростроевцев в Петербурге прекратили акцию

Участники голодовки метростроевцев в Санкт-Петербурге прекратили акцию, утверждают городские власти. Как сказали журналистам в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в четверг в помещении «Метростроя» представители Смольного и работники будут обсуждать механизм получения заработной платы.

Сообщалось, что три десятка строителей отказались покидать шахту после окончания смены. Они остались на строящейся станции «Театральная» на глубине 32 метра. Люди требовали выплатить долги по заработной плате.

Комментарии

3

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mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 22:40


Метро должны строить бескорыстные комсомольцы-добровольцы, как это было при сталине.
Работали тогда не за деньги, а чтобы "жила бы страна родная и нету других забот".
А если хотите денег, то идите в бизнес, где вы легко и быстро заработаете огромные бабки.

olegleon 26 декабря 2018 | 22:41

т.е. директора хлебзавода задержали, а руководитель Метростроя на свободе?

efilika 26 декабря 2018 | 22:49

Хлебзавод частный, а метро - государственной. Вот и кого тут будут задерживать? Путина?

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