Участники голодовки метростроевцев в Петербурге прекратили акцию

Участники голодовки метростроевцев в Санкт-Петербурге прекратили акцию, утверждают городские власти. Как сказали журналистам в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в четверг в помещении «Метростроя» представители Смольного и работники будут обсуждать механизм получения заработной платы.

Сообщалось, что три десятка строителей отказались покидать шахту после окончания смены. Они остались на строящейся станции «Театральная» на глубине 32 метра. Люди требовали выплатить долги по заработной плате.