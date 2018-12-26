Жители подмосковного Кратово выступают против объединения поселка с городом Раменское

Сегодня проходят общественные слушания по поводу присоединения поселка Кратово к подмосковному городу Раменское. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» житель поселка Кратово, журналист «МБХ Медиа» Зоя Светова.

«Собрание связано с тем, что депутаты Кратовского района поддерживают инициативу о присоединении поселка Кратово к городу Раменское. Это чудовищная инициатива, возмутившая большинство жителей Кратово», — сказала она.

З.Светова подчеркнула, что инициатива местных властей об объединении Раменского и Кратово приведет к застройке всего ближайшего Подмосковья многоквартирными домами, ухудшению экологии и нарушению закона о частной собственности.

«Очень хотелось бы, чтобы власть это услышала и испугалась того, что будут массовые протесты по всему Подмосковью. Это касается всего Подмосковья. Местные власти хотят укрупнять поселки, присоединять к городам, вырубать сосны, сносить дачи, отбирать у людей приватизированные земли», — заявила она. Светова отметила, что все 500 человек, желающих поучаствовать в сегодняшних публичных слушаниях, не поместились в зал поссовета. Она добавила, что на заседание приехали глава СПЧ Михаил Федотов и член СПЧ Евгений Бобров, которые выступили с поддержкой требования жителей поселка об отмене инициативы властей.

С 2014 года в Московской области проходит муниципальная реформа. В рамках нее районы преобразуют в городские округа, чтобы сократить аппарат чиновников.