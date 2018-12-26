Маттиас Варниг покидает пост главы совета директоров «Русала»

Сообщается, что этот шаг является одним из условий соглашения основного акционера компании, Олега Дерипаски, с властями США и должен способствовать снятию санкций с алюминиевого гиганта. Кроме того, по условиям сделки, Дерипаска не сможет назначать новых членов совета директоров.

Уход Варнига и замена членов руководящего органа позволит «Русалу» продавать свою продукцию по всему миру, — пояснил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Он добавил, что американский Минфин решил пойти на переговоры с Дерипаской, дабы избежать монополизации цен на рынке алюминия.

Маттиаса Варнига называют близким другом президента Владимира Путина. Они познакомились еще в 80-х годах в Дрездене, когда Путин служил в КГБ, а Варниг в «штази» – службе безопасности ГДР.