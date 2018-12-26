Маттиас Варниг покидает пост главы совета директоров «Русала»
Сообщается, что этот шаг является одним из условий соглашения основного акционера компании, Олега Дерипаски, с властями США и должен способствовать снятию санкций с алюминиевого гиганта. Кроме того, по условиям сделки, Дерипаска не сможет назначать новых членов совета директоров.
Уход Варнига и замена членов руководящего органа позволит «Русалу» продавать свою продукцию по всему миру, — пояснил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Он добавил, что американский Минфин решил пойти на переговоры с Дерипаской, дабы избежать монополизации цен на рынке алюминия.
Маттиаса Варнига называют близким другом президента Владимира Путина. Они познакомились еще в 80-х годах в Дрездене, когда Путин служил в КГБ, а Варниг в «штази» – службе безопасности ГДР.
Комментарии3
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ura_123 26 декабря 2018 | 22:12
Путэнскому корешку по Штази дали поджопника?
consultant13 26 декабря 2018 | 22:22
ura_123: Нет, это уже безобразие.
Лишают средств, понимаешь к существованию старого человека.
ИМ за что?
за дружбу, понимаешь, с гением всех времен и даже народов.
Ах гады.
ft18 26 декабря 2018 | 22:18
Варнинг - куратором ВВП был на самом то деле!
Вообще, разведчик в Дрездене (!!) со ксивой Штази - держите меня семеро!!! )))