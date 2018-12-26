Следственный комитет перепроверит все уголовные дела, по которым суды в Москве выносили оправдательные приговоры

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проанализировать качество работы своих подчиненных из-за критики со стороны Мосгорсуда. Ранее председатель инстанции Ольга Егорова сказала «Интерфаксу», что оправдательные вердикты по некоторым делам говорят о низком качестве сбора и предоставления доказательств обвинения.

Такая проверка окажет плохую услугу действующей власти, — считает исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Он предупреждает, что этот шаг вызовет еще большее раздражение у людей.

В СКР добавили, что если в делах будут найдены нарушения, то меры станут принимать в отношении должностных лиц, которые их допустили.