Следственный комитет перепроверит все уголовные дела, по которым суды в Москве выносили оправдательные приговоры
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проанализировать качество работы своих подчиненных из-за критики со стороны Мосгорсуда. Ранее председатель инстанции Ольга Егорова сказала «Интерфаксу», что оправдательные вердикты по некоторым делам говорят о низком качестве сбора и предоставления доказательств обвинения.
Такая проверка окажет плохую услугу действующей власти, — считает исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Он предупреждает, что этот шаг вызовет еще большее раздражение у людей.
В СКР добавили, что если в делах будут найдены нарушения, то меры станут принимать в отношении должностных лиц, которые их допустили.
Комментарии6
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olegleon 26 декабря 2018 | 22:07
"Работать пойдешь. Умеешь что-нибудь делать-то? Да, есть из чего впасть в отчаяние"
danko1 26 декабря 2018 | 22:08
Отвратительное качество работы подчиненных, взяточников, садистов и бандитов.
Да и Бастрыкин давно за многочисленные преступления не СК возглавлять должен, а на зоне находиться.
buridan 26 декабря 2018 | 22:12
Ну да. Не обвинительные же приговоры проверять...
yevlaxli 26 декабря 2018 | 22:16
А по которым вынесли обвинительные приговоры почему бы им не перепроверить?Или невинно осуждённых нет и быть не может ?
doubleman 26 декабря 2018 | 22:24
yevlaxli: это высокодуховные скрепоносные крымнашные обвинительные приговоры. какие вопросы?
abborigen 26 декабря 2018 | 22:27
Оправдательный приговор - это не невуиновность подсудимого, а недоработка прокуратуры?