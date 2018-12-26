В сеть магазинов «Красное и белое» пришли с обысками

По данным источника «Интерфакса», следственные действия связаны с подозрениями в неуплате налогов и контрабанде.

Обыски в «Красном и белом» сегодня прошли в офисах и на складах сети в Челябинске, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, при этом добавив, что некоторые склады опечатываются. По данным челябинского портала «74.ру», следственные действия проводят сотрудники ФСБ совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговой службы.

В беседе с РБК владелец сети Сергей Студенников сообщил, что ему известно об обысках, но с чем именно они связаны, он не знает. По словам источника издания, претензии к «Красному и белому» у налоговиков появились около двух месяцев назад. Они связаны с тем, что компания, являясь крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица. По утверждению собеседника РБК, компании «Абсолют», входящей в группу «Красное и белое», доначислили налогов почти на два миллиарда рублей. Сейчас она пытается оспорить это решение в суде.

Сеть «Красное и белое» существует с 2006 года и занимается продажей алкоголя, безалкогольных напитков и продуктов. Ее головной офис находится в Челябинске. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в российском списке Forbes.