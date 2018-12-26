В сеть магазинов «Красное и белое» пришли с обысками
По данным источника «Интерфакса», следственные действия связаны с подозрениями в неуплате налогов и контрабанде.
Обыски в «Красном и белом» сегодня прошли в офисах и на складах сети в Челябинске, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, при этом добавив, что некоторые склады опечатываются. По данным челябинского портала «74.ру», следственные действия проводят сотрудники ФСБ совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговой службы.
В беседе с РБК владелец сети Сергей Студенников сообщил, что ему известно об обысках, но с чем именно они связаны, он не знает. По словам источника издания, претензии к «Красному и белому» у налоговиков появились около двух месяцев назад. Они связаны с тем, что компания, являясь крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица. По утверждению собеседника РБК, компании «Абсолют», входящей в группу «Красное и белое», доначислили налогов почти на два миллиарда рублей. Сейчас она пытается оспорить это решение в суде.
Сеть «Красное и белое» существует с 2006 года и занимается продажей алкоголя, безалкогольных напитков и продуктов. Ее головной офис находится в Челябинске. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в российском списке Forbes.
Комментарии7
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olegleon 26 декабря 2018 | 22:09
пришли с обысками, а ушли с подарками?
consultant13 26 декабря 2018 | 22:17
olegleon: Уйдут со всем бизнесом..
за мелочью неходят.
Сделают люди себе новогодний подарок.
А почему хорошим людям не сделать хорошим людям хороший подарок.
Если могут себе позволить.
А правохоронители в России могут себе позволить все.
gordy 26 декабря 2018 | 22:19
Синдром Стендаля?
valtameri 26 декабря 2018 | 22:13
Боярышник задвигают, это им дорого обойдется.
begly_ 26 декабря 2018 | 22:19
Да за один только кручёк, что между словами красуется нужно закрывать эти торговые точки., а лучше, сажать всех тех художников, что его рисовали., за экстремизм сажать. Явно ведь, что это иностранные агенты или происки каких-нибудь Штатов или Запада.
consultant13 26 декабря 2018 | 22:25
begly_: Всего один коммент и сразу ясно что ты дурак.
И без происков тут не обошлось.
Еще бы установить чьих.
Но этого и твоя мама не знает.
begly_ 26 декабря 2018 | 22:30
consultant13:
Ну да, это вы тут только: ум, честь и совесть нашей эпохи.