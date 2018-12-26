Движение «За права человека», существующее с 97-го года, оказалось на грани закрытия. Как сообщил в эфире «Эха Москвы» его глава Лев Пономарев, организации не выделили, впервые за 8 лет, президентский грант. По словам Пономарева, им отказали под предлогом того, что документы были не так оформлены, хотя прежде никаких проблем не было. Пономарев пояснил, что организация уже много лет не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об иностранных агентах, а других источников финансирования, кроме президентских грантов, у них нет. Зарплаты в январе платить уже нечем.