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Эксклюзив Эха 21:30, 26 декабря 2018

Движение «За права человека», существующее с 97-го года, оказалось на грани закрытия

Движение «За права человека», существующее с 97-го года, оказалось на грани закрытия. Как сообщил в эфире «Эха Москвы» его глава Лев Пономарев, организации не выделили, впервые за 8 лет, президентский грант. По словам Пономарева, им отказали под предлогом того, что документы были не так оформлены, хотя прежде никаких проблем не было. Пономарев пояснил, что организация уже много лет не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об иностранных агентах, а других источников финансирования, кроме президентских грантов, у них нет. Зарплаты в январе платить уже нечем.

Комментарии

21

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parasuk_ 26 декабря 2018 | 21:41

Теперь старому алкашу пономареву придется идти на панель побираться. У аальбац, кстати, неплохо получилось :)

ku000ku 26 декабря 2018 | 21:44

parasuk_: Только в нашей стране государство может выделить грант на разложение этого же государства...

parasuk_ 26 декабря 2018 | 21:52

ku000ku: Русский человек добр и терпелив. Но даже бесконечному терпению приходит конец.

udavvi_naebabchenku 26 декабря 2018 | 22:05

Движение "За права человека" давно пора переименовать в "За права лЮдей".

begly_ 26 декабря 2018 | 22:07

За бабло любой будет с правами бороться., пусть покажут свою бессеребрянность., пусть поборются за так, от чистого сердца..

vedma2017 26 декабря 2018 | 22:10

ku000ku:
Воровскую банду - грех не "разлагать". Тем более, если соблюдение прав - всех- граждан страны грозит ей (ему) - "разложением.

sim202_ 26 декабря 2018 | 21:45

parasuk_:
Да хрен ты кому своё место уступишь!
Даже не подвинешься!

hohlomor_ce_garno 26 декабря 2018 | 21:49

sim202_: Лева правозащитник ...навальный президент ....пусси риот певицы ....украина це европа....
Хомячье ,вы епанутые на всю голову !)))))

parasuk_ 26 декабря 2018 | 21:50

sim202_: Либерашкам мое место не светит. Сюда шлюшек не пускают :)

sim202_ 26 декабря 2018 | 21:53

parasuk_:
Дык на твою парашу никто ни разу и не зарился!
Царствуй дальше.

parasuk_ 26 декабря 2018 | 21:55

sim202_: зелен виноград...

sim202_ 26 декабря 2018 | 22:08

parasuk_:
Не жри зелёное - дристать не будешь!

dzanipolo 26 декабря 2018 | 21:57

parasuk_:
Значит, этим гнидам ещё и платили (из нашего кармана) за их вредительство ?
Странная власть у нас, всё-таки.

(комментарий скрыт)

neyexo 26 декабря 2018 | 21:43

Все что нашел про защиту - защищал МБХ и Лебедева.
Мы их все защищали, но нам президентские гранты почему-то не давали.

olegleon 26 декабря 2018 | 21:44

"кроме президентских грантов"
ну да, Путин из своего кошелька деньги Пономарёву даёт!

begly_ 26 декабря 2018 | 21:44

Грант президента чьей страны?, если Америки, то у нас и на своих чиновников пока еще зарплаты нет.

shalunok 26 декабря 2018 | 21:50

Они уже не стесняются потерять последний камуфляж демократии.
Зачем им декорации из "Движения за права человека", когда уже и прав человека никаких нет.
Есть только права холуйев и подельников.

buzukin074 26 декабря 2018 | 21:51

Давно бы так! Нахрен этих старых козлов - пусть капусту щиплют в американском огороде - тут-то их за вымя и бери :) Ишь, мля - некоммерческая организация! Пенсию получаете - скажите спасибо нелюбимой родине, а копать под нее и делать гадости - на свои, сукины дети!

viktorova 26 декабря 2018 | 21:59

//организации не выделили, впервые за 8 лет, президентский грант.//

Пу, как обычно, не в курсе...

vedma2017 26 декабря 2018 | 22:07

Этот "человек" - перзидент, все права оставил за собой. Остальным кому сколько он захочет, тому выделит, а остальным - права не нужны. Только обязанности.

unprejudiced 26 декабря 2018 | 22:32

Требуют чтобы пономарев вернул нам, россиянам, все те бюджетные деньги что ему аж 8! лет выделяли

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