Россияне в уходящем году стали чаще чувствовать усталость, волнение и грусть
Россияне в уходящем году стали чаще чувствовать усталость, волнение и грусть. Доля уставших и грустных ,по данным ВЦИОМ, выросла вдвое – до почти 30%. Впрочем, почти половина говорят, что накануне Нового года ощущают радость и ждут перемен к лучшему, — пишет издание РБК. Каждый четвертый при этом испытывает спокойствие и уверенность.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sim202_ 26 декабря 2018 | 21:42
А вам ёлочка нравится?
hastings 26 декабря 2018 | 21:44
sim202_: Ничего, в Новом году с Белоруссией объединимся в единое государство и сразу уныние и грусть как рукой сдует!
danko1 26 декабря 2018 | 21:52
Россияне счастливы ожиданием и надеждой, что им Путин, взяв на себя функции Бога, рай пообещал после того, как он их убьет.
gordy 26 декабря 2018 | 21:57
Итог правления Путина - депрессия?
stopkran1969 26 декабря 2018 | 22:17
hastings: когда твоё туловище объединиться с мозгом и найдёт на карте Белоруссию, знай, что ты в раю
belovnikita 26 декабря 2018 | 21:52
sim202_: без соли
danko1 26 декабря 2018 | 21:43
Еще бы не уставшие были: практически 20 лет ждать, что Путин свои обещания исполнит, а у него всё с точностью до наоборот выходит.
И денег для россиян нет, а только для приближенных подельников миллиарды.
Всё-так сверх терпеливые россияне, даже по пословице обещанного 3 года ждут, а они в массе своей 20 лет ждут и еще надеются.
ihor_syvoryj 26 декабря 2018 | 21:53
А я думаю, что многие расеяне неожиданно почувствовали вертикаль власти, продетую через скрепу.
volodyav 26 декабря 2018 | 21:53
Чаще стали чувствовать? Ничего, скоро будете их чувствовать постоянно. "Веселись стадо, выбравшее свое будущее".
ts 26 декабря 2018 | 22:02
volodyav: Пятый год подряд снижается жизненный уровень населения. 22 миллиона -- за чертой бедности. Но 76,69% проголосовало за то, чтобы ничего не менялось...
samkos 26 декабря 2018 | 21:56
Грустят по новым санкциям.
clandestino 26 декабря 2018 | 21:57
Странно, с чего бы это? Пенсионный возраст им повысили, ндс тоже, жку обещают со следующего года, курс рубля понизили, начальство ругать не велели и велели вообще не вякать. Да, ещё войну обещали, если что. Еда подорожала, бензин тоже. Ну что людям не веселиться? Не угодишь.
bugnet 26 декабря 2018 | 21:57
КрымНаш как-то перестал радовать.
wild_division 26 декабря 2018 | 21:58
101 год усталости? Терпливые холопы попались этому государству....любой тиран позавидовал бы .
aler_il1 26 декабря 2018 | 22:00
Видимо, тяжело и грустно осознавать себя пособниками преступного режима несмотря на все кривляния в стиле "а вы докажите".
snikkersnepper 26 декабря 2018 | 22:14
"...Доля уставших и грустных ,по данным ВЦИОМ, выросла вдвое – до почти 30%..."
Кто-нибудь, передайте кретиноидам из ЭМ, что на сайте ВЦИОМ (где и нужно было брать эту инфу, а не в пересказе РБК) РУССКИМ (еще не забыли, что это такое?) языком написано "не более 3-х ответов" а общая сумма всех вариантов составляет 130%. Поэтому нельзя просто взять и сложить два удобных для вас варианта ответов и получить 30%. Даже если вам очень сильно этого хочется.
Саму презентацию в очередной раз порекомендую взять и внимательно посмотреть. Есть интересные места (хотя там бОльшая часть про Киркорова с Загитовой и оливье). Самый прикольный, ИМХО: при оценке 2018 для себя и своей семьи число "оптимистов" увеличилось, а для всей страны - уменьшилось. Похожая картина по ожиданиям от 2019. По расходам на Новый Год прямо-таки парадоксальная статистика. В общем есть чего посмотреть, вместо того, чтобы фапать на дебильные агитки от ЭМ.