Россияне в уходящем году стали чаще чувствовать усталость, волнение и грусть. Доля уставших и грустных ,по данным ВЦИОМ, выросла вдвое – до почти 30%. Впрочем, почти половина говорят, что накануне Нового года ощущают радость и ждут перемен к лучшему, — пишет издание РБК. Каждый четвертый при этом испытывает спокойствие и уверенность.