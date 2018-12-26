Украина вводит дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц из России
Такое решение было принято сегодня на заседании Совета национальной обороны и безопасности страны. Эта структура также рекомендовала пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией и осуществлять усиленный контроль за россиянами, которые ее пересекают.
Ранее президент страны Петр Порошенко говорил, что санкционный список расширят за счет депутатов Государственной думы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Кроме того, туда внесут компании, которые являются поставщиками российской армии.
Комментарии6
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olegleon 26 декабря 2018 | 21:46
это из раздела "Юмор"? или едросы с жириновцами толпами на Украину ездят??
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:00
olegleon: Это шо такое получается? Жирику теперь нельзя хранить деньги в укр. банках и отдыхать на заплёванных пляжах Бердянска???
Ну кастрюли, ну умыли русню)
sim202_ 26 декабря 2018 | 22:04
ykpo_typucto:
А чё эскондэры всё ещё смеются?
Привет Дерипаске!
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 22:06
sim202_: Да честно говоря мне наср*ть на Дерипаску, его проблемы.
joker57 26 декабря 2018 | 21:48
Мартышка к старости слаба глазами стала; А у людей она слыхала, Что это зло еще не так большой руки: Лишь стоит завести Очки. Очков с полдюжины себе она достала; Вертит Очками так и сяк: То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, То их понюхает, то их полижет; Очки не действуют никак
ts 26 декабря 2018 | 22:06
Если "Единую Россию" всю поголовно внесут в санкционный список, то это будет хороший новогодний подарок гражданам России!