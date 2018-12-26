Украина вводит дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц из России

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета национальной обороны и безопасности страны. Эта структура также рекомендовала пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией и осуществлять усиленный контроль за россиянами, которые ее пересекают.

Ранее президент страны Петр Порошенко говорил, что санкционный список расширят за счет депутатов Государственной думы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Кроме того, туда внесут компании, которые являются поставщиками российской армии.