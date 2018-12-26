Центробанк ожидает оттока ликвидности из финансового сектора России в декабре
Это связано с предстоящими новогодними праздниками, — поясняют эксперты регулятора. В целом динамика наличных денег соответствует изменению темпов экономического роста, — добавили в банке.
Тем временем рубль сегодня серьезно подешевел по отношению в доллару и евро. Стоимость американской валюты на московской бирже поднялась выше 69-ти рублей, европейская приближалась к 79,5. Эксперты связывают это в первую очередь с дешевеющей нефтью.
Комментарии4
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sim202_ 26 декабря 2018 | 21:47
///В целом динамика наличных денег соответствует изменению темпов экономического роста, — добавили в банке.
Тем временем рубль сегодня серьезно подешевел по отношению в доллару и евро. ///
экономического роста...
Чё они там курят?
gordy 26 декабря 2018 | 22:03
Всё будет хуже, чем все думают?
seryj_wolk 26 декабря 2018 | 21:52
Этого же следует ожидать и во все последующие месяцы вплоть до полного краха рфии!
shalunok 26 декабря 2018 | 22:33
Доля нефтегаза в ВВП РФ где-то 45%.
Значит в каждом добавленном рубле за доллар порядка 55 коп. не за счет падения цен за нефть, а за счет падения всей остальной экономики.