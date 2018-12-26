Центробанк ожидает оттока ликвидности из финансового сектора России в декабре

Это связано с предстоящими новогодними праздниками, — поясняют эксперты регулятора. В целом динамика наличных денег соответствует изменению темпов экономического роста, — добавили в банке.

Тем временем рубль сегодня серьезно подешевел по отношению в доллару и евро. Стоимость американской валюты на московской бирже поднялась выше 69-ти рублей, европейская приближалась к 79,5. Эксперты связывают это в первую очередь с дешевеющей нефтью.