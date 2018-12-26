Следователи в Иркутской области вновь прекратили расследование дела о пытках многодетной матери в отделе полиции

Как рассказали в фонде «Общественный вердикт», постановление было подписано еще в конце ноября, но пострадавшей, Марине Рузаевой, и ее представителям стало известно об этом только сейчас.

Расследование началось почти 3 года назад, когда многодетная мать пожаловалась на то, что в течение 5,5 часов ее избивали в отделе полиции «Усольский». Ей надевали пакет на голову и применяли электрошокер, заставляя признаться в убийстве соседа. Медики зафиксировали на теле пострадавшей множество ушибов и ожогов.