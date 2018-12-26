Следователи в Иркутской области вновь прекратили расследование дела о пытках многодетной матери в отделе полиции
Как рассказали в фонде «Общественный вердикт», постановление было подписано еще в конце ноября, но пострадавшей, Марине Рузаевой, и ее представителям стало известно об этом только сейчас.
Расследование началось почти 3 года назад, когда многодетная мать пожаловалась на то, что в течение 5,5 часов ее избивали в отделе полиции «Усольский». Ей надевали пакет на голову и применяли электрошокер, заставляя признаться в убийстве соседа. Медики зафиксировали на теле пострадавшей множество ушибов и ожогов.
Комментарии6
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wild_division 26 декабря 2018 | 21:56
Консолидация партии извергов и фашистов.
clandestino 26 декабря 2018 | 22:06
Какое уголовное дело? Всего-то пытали многодетную мать. Они же не против начальства.
katvit 26 декабря 2018 | 22:22
Нуи чем они отличаются от гестаповцев?
ft18 26 декабря 2018 | 22:27
Так ясен перец - опричникам можно всё!!
galina_683 26 декабря 2018 | 22:27
следователи Иркутской области - достойные продолжатели дела Чайки, звезды местной ментовской ОПГ.
yakuzya 26 декабря 2018 | 22:30
Путин такой же