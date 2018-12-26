Движение «За права человека», существующее с 97-го года, оказалось на грани закрытия
Как сообщил в эфире «Эха Москвы» его глава Лев Пономарев, организации не выделили, впервые за 8 лет, президентский грант. По словам Пономарева, им отказали под предлогом того, что документы были не так оформлены, хотя прежде никаких проблем не было. Пономарев пояснил, что организация уже много лет не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об иностранных агентах, а других источников финансирования, кроме президентских грантов, у них нет. Зарплаты в январе платить уже нечем.
Комментарии7
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hohlomor_ce_garno 26 декабря 2018 | 21:13
Ааааааааааааааааа ! Ржу и ссусь !)))))))
Путин леве грошей не дал на борьбу с рыжимом ! Как страшно жить ....путинпрекрати......мыздесьвласть ! ))))))
danko1 26 декабря 2018 | 21:14
На защиту прав человека Путину денег жалко, а вот на то, чтобы права человека уничтожить, он сотни миллиардов тратит.
victor_xy 26 декабря 2018 | 21:48
А лёва, хоть и дурачок, ну а вон деньги клянчить (как и этот пахан белых русов) и умеет и любит - сейчас он начнёт скулить, что борьба за счастье россиян в опасности и если ему упырю деньжат не подбросят, то он снимает с себя ответственность за борьбу за счастье россиян, а значит россиянам после такого ничего не светит - и если верить упырю лёве (тут каждый решает сам ;)), то будет типа им чёрный укрогабон в квадрате, да...(((
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 21:30
С какого перепугу мои деньги должны тратиться на защиту всяких террористов?
Идите поработайте впервые за 8 лет, к народу поближе побудете, узнаете наконец, что для народа важнее Сенцов или Крым)))
marineru 26 декабря 2018 | 21:35
Права не того человека значит защищают.
unprejudiced 26 декабря 2018 | 21:45
Пономарев, а как же твой поход в американское посольство к новому послу за получением инструкций? И вообще, это насколько надо быть наглым чтобы получать у Путина наши деньги и нас на наши же деньги поносить и работать на иностранные страны
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 22:18
Так ещё этого паскудника и
кормить за счет государства ?! А плохо этой мрази не будет ?..