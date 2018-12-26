На строительстве станции метро Театральная в Петербурге около 30 рабочих отказались выходить из шахты
На строительстве станции метро Театральная в Санкт-Петербурге около тридцати рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты. Рабочие будут находиться в шахте пока им не выплатят зарплату, сказал проходчик Метростроя Валерий Новиков. Он объяснил, что зарплату им не выдавали с сентября.
Комментарии15
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danko1 26 декабря 2018 | 21:11
Лихие путинские годы наглого грабежа России, но в отличие от путинских в 90-е нефть 8 долларов стоила и в казне было пусто.
Денег для населения нет, но население уже не желает держаться и работать бесплатно на воров во власти.
nelibermot27 26 декабря 2018 | 21:21
danko1: как же ты достала врать, старуха. Нефть в 2000-м стоила 30$,
danko1 26 декабря 2018 | 21:27
nelibermot27: Безмозглые портянки даже читать не умеют: в начале 90-х нефть стоила 8 долларов.
А в 2000-х и до 120 поднималась.
viktorova 26 декабря 2018 | 21:36
danko1: действительно, голодовка на хлебозаводе и забастовка в Метрострое напомнили начало 90-х, когда были тотальные невыплаты зарплат и голодовки-забастовки.
Я так полагаю, что скоро и из магазинов все исчезнет....
begly_ 26 декабря 2018 | 21:42
viktorova:
А что, лучше чтобы в магазинах все было, а купить это все не было бы за что?, так вам хочется?
viktorova 26 декабря 2018 | 22:08
begly_: //А что, лучше чтобы в магазинах все было, а купить это все не было бы за что?, так вам хочется?//
А вы других вариантов не можете представить? Чтобы и деньги были у населения и в магазинах все было. Как в нормальных развитых странах.
begly_ 26 декабря 2018 | 22:12
viktorova:
Могу., в магазинах все есть, а купить не за что. Почему то.
begly_ 26 декабря 2018 | 21:39
danko1:
В Америке тоже чиновникам перестали платить зарплату., но они же не залезли в метро.
valia47 26 декабря 2018 | 21:18
Надо сразу снимать начальство в таких случаях. Пусть депутатам и министрам задерживают зарплаты и выплачивают шахтерам. Вынести на референдум этот вопрос.
ddolly 26 декабря 2018 | 21:29
Их теперь там и закопают?
andy66 26 декабря 2018 | 21:33
экстремисты! Как пить дать Родину не любят, подпиндосники...
begly_ 26 декабря 2018 | 21:37
4 месяца на что то же жили. И зачем самим себе портить новогоднее настроение.. Нормальные люди по магазинам рыскают горошик на оливье ищут, а эти под землей от праздника хоронятся..
viktorova 26 декабря 2018 | 22:11
begly_: //Нормальные люди по магазинам рыскают горошик на оливье ищут//
Вы в какой стране живете? Зелёный горошек ищете?
begly_ 26 декабря 2018 | 22:14
viktorova:
Мне нельзя бобовые., видите же, что и без них меня пучит.
curhatuy6 26 декабря 2018 | 22:18
Петербург. Метро. Здесь обратят внимание. Может что-то сделают. А по всей стране? В маленьких городах, селениях... Работы с гулькин нос... Особо не забастуешь. Будешь ждать и 4, и 6, и 10 месяцев. Или катится в чвка. Продавать себя на мясо. Но хоть помощь семье. Может быть....