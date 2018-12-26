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21:02, 26 декабря 2018

На строительстве станции метро Театральная в Петербурге около 30 рабочих отказались выходить из шахты

На строительстве станции метро Театральная в Санкт-Петербурге около тридцати рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты. Рабочие будут находиться в шахте пока им не выплатят зарплату, сказал проходчик Метростроя Валерий Новиков. Он объяснил, что зарплату им не выдавали с сентября.

Комментарии

15

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danko1 26 декабря 2018 | 21:11

Лихие путинские годы наглого грабежа России, но в отличие от путинских в 90-е нефть 8 долларов стоила и в казне было пусто.
Денег для населения нет, но население уже не желает держаться и работать бесплатно на воров во власти.

nelibermot27 26 декабря 2018 | 21:21

danko1: как же ты достала врать, старуха. Нефть в 2000-м стоила 30$,

danko1 26 декабря 2018 | 21:27

nelibermot27: Безмозглые портянки даже читать не умеют: в начале 90-х нефть стоила 8 долларов.
А в 2000-х и до 120 поднималась.

viktorova 26 декабря 2018 | 21:36

danko1: действительно, голодовка на хлебозаводе и забастовка в Метрострое напомнили начало 90-х, когда были тотальные невыплаты зарплат и голодовки-забастовки.
Я так полагаю, что скоро и из магазинов все исчезнет....

begly_ 26 декабря 2018 | 21:42

viktorova:

А что, лучше чтобы в магазинах все было, а купить это все не было бы за что?, так вам хочется?

viktorova 26 декабря 2018 | 22:08

begly_: //А что, лучше чтобы в магазинах все было, а купить это все не было бы за что?, так вам хочется?//

А вы других вариантов не можете представить? Чтобы и деньги были у населения и в магазинах все было. Как в нормальных развитых странах.

begly_ 26 декабря 2018 | 22:12

viktorova:

Могу., в магазинах все есть, а купить не за что. Почему то.

begly_ 26 декабря 2018 | 21:39

danko1:

В Америке тоже чиновникам перестали платить зарплату., но они же не залезли в метро.

(комментарий скрыт)

valia47 26 декабря 2018 | 21:18

Надо сразу снимать начальство в таких случаях. Пусть депутатам и министрам задерживают зарплаты и выплачивают шахтерам. Вынести на референдум этот вопрос.

ddolly 26 декабря 2018 | 21:29

Их теперь там и закопают?

andy66 26 декабря 2018 | 21:33

экстремисты! Как пить дать Родину не любят, подпиндосники...

(комментарий скрыт)

begly_ 26 декабря 2018 | 21:37

4 месяца на что то же жили. И зачем самим себе портить новогоднее настроение.. Нормальные люди по магазинам рыскают горошик на оливье ищут, а эти под землей от праздника хоронятся..

viktorova 26 декабря 2018 | 22:11

begly_: //Нормальные люди по магазинам рыскают горошик на оливье ищут//
Вы в какой стране живете? Зелёный горошек ищете?

begly_ 26 декабря 2018 | 22:14

viktorova:

Мне нельзя бобовые., видите же, что и без них меня пучит.

curhatuy6 26 декабря 2018 | 22:18

Петербург. Метро. Здесь обратят внимание. Может что-то сделают. А по всей стране? В маленьких городах, селениях... Работы с гулькин нос... Особо не забастуешь. Будешь ждать и 4, и 6, и 10 месяцев. Или катится в чвка. Продавать себя на мясо. Но хоть помощь семье. Может быть....

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