На строительстве станции метро Театральная в Петербурге около 30 рабочих отказались выходить из шахты

На строительстве станции метро Театральная в Санкт-Петербурге около тридцати рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты. Рабочие будут находиться в шахте пока им не выплатят зарплату, сказал проходчик Метростроя Валерий Новиков. Он объяснил, что зарплату им не выдавали с сентября.