Мария Мотузная, которую в Барнауле обвиняли в экстремизме, переехала в Литву

Как она рассказала сайту «МБХ Медиа», в республике она будет участвовать в проекте расследовательской журналистки. В то же время пока Мотузная не планирует просить там политическое убежище, но при условии, что ее не объявят в розыск и не появится угроза экстрадиции. Ранее Мария Мотузная находилась на Украине.

Между тем сегодня стало известно о том, что уголовное дело против нее вернули в Следственный комитет для дополнительного расследования. Мотузную обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые были сохранены в альбоме на ее удаленной странице в социальной сети ВКонтакте.