Мария Мотузная, которую в Барнауле обвиняли в экстремизме, переехала в Литву
Как она рассказала сайту «МБХ Медиа», в республике она будет участвовать в проекте расследовательской журналистки. В то же время пока Мотузная не планирует просить там политическое убежище, но при условии, что ее не объявят в розыск и не появится угроза экстрадиции. Ранее Мария Мотузная находилась на Украине.
Между тем сегодня стало известно о том, что уголовное дело против нее вернули в Следственный комитет для дополнительного расследования. Мотузную обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые были сохранены в альбоме на ее удаленной странице в социальной сети ВКонтакте.
Комментарии9
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yazva_sibirskaya 26 декабря 2018 | 21:16
Когда-нибудь я проснусь, и этот бред кончится. Ну разве вот это - не бред: "обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые были сохранены в альбоме на ее удаленной странице в социальной сети ВКонтакте"?
begly_ 26 декабря 2018 | 21:24
yazva_sibirskaya:
Вы нехрисьти?
ukretotakoividskota 26 декабря 2018 | 21:17
а шо у шараварных братьев по разуму не понравилось?
compare 26 декабря 2018 | 21:28
ukretotakoividskota: слиняй,чмо безграмотный...
begly_ 26 декабря 2018 | 21:22
Так в Литве же за экстремизм больше дают.
snikkersnepper 26 декабря 2018 | 21:46
begly_:
"У нас тоже каждый может выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак"(С)
В Литве могут одновременно прессовать людей за "отрицание советской оккупации" (это официальная статья) - когда ты вслух высказываешь "неправильное" мнение о тех или иных событиях (это реальные случаи и реальные дела) и при этом устраивать политическое убежище "жертвам режЫма", прикрываясь "защитой свободы слова".
Не спрашивайте, как это умещается в одних и тех же головах.
joker57 26 декабря 2018 | 21:40
господи столько хлопот а надо бы просто задрать исподницу и высечь
snikkersnepper 26 декабря 2018 | 21:42
А на кой она тут нужна? Тут от пьяного Муждабаева еще не все отмыли.
Особенно если помнить (эхонько, естессно, не расскажет), что в Литве как минимум два человека (обоих лично знаю) за свои СЛОВА под следствием по статье, почти дословно повторяющей "оскорбление чувств верующих".
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 22:21
Мотузная какая-то.. А что вообще эта хохлотварь делала в России ?!,,