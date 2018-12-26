Обыски на складах компании «Красное и белое» связаны с делом об уходе от налогов
Кроме того, проверяется информация о наличии там контрабанды, — сказал агентству «Интерфакс» осведомленный источник. О следственных действия в офисе компании в Челябинске, а также на ее объектах в Москве, Подольске, Челябинске и Екатеринбурге сообщил целый ряд изданий.
Владелец сети алкогольных магазинов Сергей Студенников подтвердил РБК, что знает о происходящем, однако о причинах ему ничего не известно.
Комментарии2
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danko1 26 декабря 2018 | 21:16
Бандиты в погонах к Новому году решили затариться.
ft18 26 декабря 2018 | 21:23
Кормовая база!