Обыски на складах компании «Красное и белое» связаны с делом об уходе от налогов

Кроме того, проверяется информация о наличии там контрабанды, — сказал агентству «Интерфакс» осведомленный источник. О следственных действия в офисе компании в Челябинске, а также на ее объектах в Москве, Подольске, Челябинске и Екатеринбурге сообщил целый ряд изданий.

Владелец сети алкогольных магазинов Сергей Студенников подтвердил РБК, что знает о происходящем, однако о причинах ему ничего не известно.