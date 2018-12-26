"СК пересмотрит все уголовные дела, по которым московские суды выносили оправдательные приговоры"

Следственный комитет пересмотрит все уголовные дела, по которым московские суды выносили оправдательные приговоры. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным проанализировать качество работы в рамках расследования этих дел, — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Решение связано с той оценкой следствию, которое ранее дало судейское сообщество. Накануне председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сказала «Интерфаксу», что следователи разучились собирать и анализировать доказательства.