СК пересмотрит все уголовные дела, по которым московские суды выносили оправдательные приговоры
Следственный комитет пересмотрит все уголовные дела, по которым московские суды выносили оправдательные приговоры. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным проанализировать качество работы в рамках расследования этих дел, — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Решение связано с той оценкой следствию, которое ранее дало судейское сообщество. Накануне председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сказала «Интерфаксу», что следователи разучились собирать и анализировать доказательства.
Комментарии19
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ki000999 26 декабря 2018 | 21:15
Егорова сказала «Интерфаксу», что следователи разучились собирать и анализировать доказательства.............................А иначе и не могло быть, при таком "мудром" управлении!
danko1 26 декабря 2018 | 21:20
ki000999: И это практически при 100% обвинительных приговоров и наглой фальсификации уголовных дел.
А сам Бастрыкин не желает на зону в соответствии с УК направиться за похищение человека и неоднократную угрозу реального убийства, когда он пистолетом размахивал?
Но видно, что Путину на этом посту и нужен бандит, который сам убивает и сам расследует.
gordy 26 декабря 2018 | 21:39
"СК пересмотрит все уголовные дела, по которым московские суды выносили оправдательные приговоры"
В смысле: людей привлекут повторно?
sim202_ 26 декабря 2018 | 21:16
Давно известно, что дела давно не расследуют,а шьют.
В основном. Тем не менее, оправдательных приговоров - 0,2%.
Напомню, даже при усатом упыре их было 20%.
Политические дела и "особые тройки" в расчет не берутся.
Уж если даже путинскому "суду" стало трудно людей сажать -
дело швах.
neyexo 26 декабря 2018 | 21:34
sim202_:
СК понял дело так, что эти 0,2% - недоработки.
И если копнуть получше или составить убедительнее, то Егоровой нечего будет предъявить
vanadium_v 26 декабря 2018 | 21:20
да пусть проверяют
equus 26 декабря 2018 | 21:20
Понятно.
Оправдание -- это чья-то недоработка...
;-)
galina_683 26 декабря 2018 | 21:20
Следователи разучились...
Да и судьи тоже интеллектом не блещут. Видимо, ветеринарные техникумы сократили часы обучения...
ft18 26 декабря 2018 | 21:21
Правильно ли я перевожу: бастрыкинцы пересмотрят дела (0,1% от общего количества приговоров), по которым были оправдательные приговоры и заставят суды вынести приговоры обвинительные?
galina_683 26 декабря 2018 | 21:22
ft18:
с них станется . Хватит наглости возобновить дела "по вновь вскрывшимся обстоятельствам"
neyexo 26 декабря 2018 | 21:38
galina_683: для начала на просто ПРОЧЕСТЬ приговоры, дела.
Я читал решения судов, когда читаешь любое решение, создается впечатление, что его никто никогда не читал целиком. Состряпали из разных кусков, потом передали флешку секретарю суда, судья скопировал, Потом бываю разные дела, в которых повторяются одни и те же обстоятельства. Вот в них ошибки, опечатки все повторяются.
ft18 26 декабря 2018 | 22:12
neyexo: Конвейер...
vladimir1967 26 декабря 2018 | 21:21
А что были такие приговоры? Только если по мелочи, но пан бастрыкин даже эти дела хочет довести до сроков.
pavlovsky 26 декабря 2018 | 21:24
Жалко судья Егорова не объяснила, как это вяжется с мизерным количеством оправдательных приговоров....
Выходит прозвучало так: следователи работать не умеют, поэтому осуждаем, исключительно, в соответствии с руководящей линией...
llewella 26 декабря 2018 | 21:27
А СК не будет пересматривать дела, по которым суды выносили обвинительные приговоры?
neyexo 26 декабря 2018 | 21:40
llewella: llewella:
обвинительный приговор - это хорошо сделанная работа (не недоработка), и пересмотру не подлежит. За нее уже все всеми получено, не выкручивать же звездочки.
vorthyn 26 декабря 2018 | 21:36
Что, слишком много оправдательных приговоров?
anemon 26 декабря 2018 | 21:37
Ну, терпим дальше. Мы же не евреи, не коммунисты, не члены профсоюза, не антифашисты...Мы никто, вообще.
vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 21:37
Где же логика? У палачей и воров логики ждать не приходится. Это и пыталась объяснить судья, но Бастрыкин, как всегда, понял наоборот.