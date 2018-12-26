Япония намерена возобновить промысел китов в своих территориальных водах

Это произойдет впервые с 1986-го года. Правительство страны решило выйти из Международной китобойной комиссии, — пишет Financial Times . Решение продиктовано противоречиями с другими странами-членами организации. Они заблокировали предложение Токио возобновить охоту на китов, популяции которых ничего не угрожает. В комиссии по промыслу китов говорят, что уже знают о планах Японии. От других комментариев там пока отказались.

Сейчас страна добывает определенное количество этих млекопитающих в Антарктике, но, как сообщается, это происходит в научных целях.