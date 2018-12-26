Япония намерена возобновить промысел китов в своих территориальных водах
Это произойдет впервые с 1986-го года. Правительство страны решило выйти из Международной китобойной комиссии, — пишет Financial Times . Решение продиктовано противоречиями с другими странами-членами организации. Они заблокировали предложение Токио возобновить охоту на китов, популяции которых ничего не угрожает. В комиссии по промыслу китов говорят, что уже знают о планах Японии. От других комментариев там пока отказались.
Сейчас страна добывает определенное количество этих млекопитающих в Антарктике, но, как сообщается, это происходит в научных целях.
Комментарии3
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polsan 26 декабря 2018 | 20:53
Чем конкретно китовый промысел отличается от убийства коров, свиней, кур и прочей живности, которую большинство людей регулярно ест?
Или это просто людское лицемерие?!
olegleon 26 декабря 2018 | 20:55
polsan: тем, что они не размножаются так быстро как куры или свиньи. поэтому то и вынуждены были 30 лет назад ввести мораторий, т.к. популяция резко упала.
polsan 26 декабря 2018 | 20:58
olegleon: Похоже, что вы не поняли о чём я!