Верховный суд Крыма оставил под арестом капитанов двух кораблей ВМС Украины, которых задержали месяц назад
Верховный суд Крыма оставил под арестом капитанов двух кораблей ВМС Украины, которых задержали месяц назад. Это командир бронетанкера «Никополь» Богдан Небылица и командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Как сказал агентству «Интерфакс» адвокат Небылицы Эмиль Курбединов, теперь защита намерена обращаться в Европейский суд по правам человека. Сами моряки, как и остальные задержанные в Керченском проливе, сейчас находятся в московском СИЗО «Лефортово».
Киев обвиняет Россию в захвате своих кораблей и членов экипажа. В Москве утверждают, что корабли нарушили российскую границу.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
region62 26 декабря 2018 | 20:40
Пусть сидят.На лесоповале зеков не хватает.
ukretotakoividskota 26 декабря 2018 | 20:40
кончайте эти корыта вмс называть.
stopkran1969 26 декабря 2018 | 20:52
ukretotakoividskota: ну, кому и кузя крейсер
olegleon 26 декабря 2018 | 20:53
ukretotakoividskota: "для кого и кобыла невеста"
а для Украины и это ВМС
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 21:04
Тем кто переживает за бедных мокрячков,которые сидят в двухместных камерах с холодильником и электрочайником хочу напомнить как хахлы,захватившие "Норд" ,держали весь экипаж вместе с протухшей рыбой запертыми в тесной рубке.И под пулемётами.