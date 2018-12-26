Верховный суд Крыма оставил под арестом капитанов двух кораблей ВМС Украины, которых задержали месяц назад. Это командир бронетанкера «Никополь» Богдан Небылица и командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Как сказал агентству «Интерфакс» адвокат Небылицы Эмиль Курбединов, теперь защита намерена обращаться в Европейский суд по правам человека. Сами моряки, как и остальные задержанные в Керченском проливе, сейчас находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Киев обвиняет Россию в захвате своих кораблей и членов экипажа. В Москве утверждают, что корабли нарушили российскую границу.