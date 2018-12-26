Министерство обороны России провело испытания гиперзвуковой системы «Авангард»
По словам президента Владимира Путина, оно прошло успешно. Подтверждены все тактико-технические данные. О гиперзвуковом оружии глава государства говорил в своем послании федеральному собранию в начале года. По словам Путина, система «Авангард» поступит на вооружение в армию со следующего года. Он назвал ее замечательным подарком стране к Новому году.
Видео запуска нового оружия сегодня же опубликовало в интернете военное ведомство.
Комментарии13
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stopkran1969 26 декабря 2018 | 20:41
Придурки... Вам только ракеты к новому году в подарок и не хватало
nitsahon 26 декабря 2018 | 20:47
stopkran1969: жители страны предпочли бы масло вместо пушек(а тем более - очень дорогостоящих ракет)..
но Пу это все не волнует...
sg115 26 декабря 2018 | 20:59
nitsahon:
Жители Ливии тоже так думали. И вроде бы да, было масла в избытке.. А ракеты им потом все равно прислали, да... Хоть и на халяву прислали, но масла совсем не стало
puli2_4 26 декабря 2018 | 21:05
sg115: Нет портянка . Им ракеты прислали после того , когда ихний вофка не захотел власть покидать и начал лупить свой народ . Ничего не напоминает?
danko1 26 декабря 2018 | 21:01
nitsahon: Идиот, нищему по его вине населению предлагает ракетами и оружием, несущими смерть гордиться.
Подсунул Ельцин подарочек россиянам 19 лет назад.
andreyfilippov 26 декабря 2018 | 20:54
stopkran1969: Я думаю, число россиян, мечтающих о плохо остгруганной "ракете", как та, которая досталась Каддафи, еще подросло. Путин все глубже погружается в грезы, от Альцгеймера ему нет спасения.
testmeter 26 декабря 2018 | 20:42
"Он назвал ее замечательным подарком стране к Новому году" ///
Ура!!! Особенно рады жители Воронежа
vilingrad 26 декабря 2018 | 20:45
«По словам президента Владимира Путина»
Ну, ежели в России все спецы из гэбни, то и все остальные пугалки тоже брехня...эти ребята всегда имели мускулистые языки...
kuchumka 26 декабря 2018 | 20:47
Вова если бы ты знал как мы этому рады, смотрим на цены в магазинах и на заправках и радуемся, получаем квитанции жкх и радуемся, смотрим на курс валют и вообще впадаем в полный экстаз от счастья!
vadimp 26 декабря 2018 | 20:54
"Он назвал ее замечательным подарком стране к Новому году."
Так себе подарочек, вот пенсионный грабеж - это да!
Не один десяток лет бум вспоминать!
nile999 26 декабря 2018 | 20:58
путя считает, что весь мир дрожит от страха..нет путя, весь мир дрожит от смеха!!
kaplan911 26 декабря 2018 | 21:01
Это же сколько бабла они пилят......в гипермасштабах.
gelont 26 декабря 2018 | 21:02
Уже не понимаю , то ли это рогозин брешет , то ли гарант . А если нет разницы ? С " гиперзвуком " вы погорячились , корявая брехня . Если мы сдохнем , как праведники в ядерном огне , на кой ляд тратим песо на погремушки типа " Авангард " ?