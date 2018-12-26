Министерство обороны России провело испытания гиперзвуковой системы «Авангард»

По словам президента Владимира Путина, оно прошло успешно. Подтверждены все тактико-технические данные. О гиперзвуковом оружии глава государства говорил в своем послании федеральному собранию в начале года. По словам Путина, система «Авангард» поступит на вооружение в армию со следующего года. Он назвал ее замечательным подарком стране к Новому году.

Видео запуска нового оружия сегодня же опубликовало в интернете военное ведомство.