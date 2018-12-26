Управделами президента собирается пересадить чиновников на более дешевые машины

Именно этим объясняют появление тендеров на покупку новых автомобилей. Как сказали агентству «Интерфакс» представители управления, более дешевыми, почти в 2,5 раза, оказались машины одной из корейских марок. Те автомобили, что используются сейчас, будут проданы.

В прессе ранее появились сообщения о том, что управделами хочет закупить для своих работников новые автомобили на 400 миллионов рублей.