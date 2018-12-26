Управделами президента собирается пересадить чиновников на более дешевые машины
Именно этим объясняют появление тендеров на покупку новых автомобилей. Как сказали агентству «Интерфакс» представители управления, более дешевыми, почти в 2,5 раза, оказались машины одной из корейских марок. Те автомобили, что используются сейчас, будут проданы.
В прессе ранее появились сообщения о том, что управделами хочет закупить для своих работников новые автомобили на 400 миллионов рублей.
Комментарии8
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kisa2000 26 декабря 2018 | 20:41
уж лучше бы пересажать куда подальше.
stopkran1969 26 декабря 2018 | 20:43
Цена отката уже озвучена?
tv_victim 26 декабря 2018 | 20:44
«– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
vadimp 26 декабря 2018 | 20:48
"Те автомобили, что используются сейчас, будут проданы."
Тем же чиновникам и по соответствующим ценам? :)
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 20:55
vadimp:
deja vu - уже "пересаживали" - на более дешёвые, после чего закупили втрое дороже
это так же, как и сокращение чиновничьих рыл - после "сокращений" поголовье чиновников вырастает раза в полтора
vova36 26 декабря 2018 | 20:56
а старые дорогие возьмут себе в собственность?
stepashka 26 декабря 2018 | 21:01
Душегубы
vik_tuar 26 декабря 2018 | 21:03
Дежа вю какое-то.Их же пересаживали уже,помнится.На "Волги" сначала,потом еще пару раз.Ну,придумайте уже новую хохму,не смешно.Эхо,проснись!