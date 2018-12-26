Власти Московской области сформировали штаб по контролю за ситуацией с вывозом мусора

Главная цель – не допустить образования навалов, — заверил глава региона Андрей Воробьев. По его мнению, работа такого штаба актуальна в канун перехода на новую систему работы с мусором в области, а также с предстоящими новогодними праздниками.

С 1-го января Подмосковье переходит на повсеместных раздельный сбор мусора. Это должно преодолеть кризиса с утилизацией отходов.