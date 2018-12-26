Власти Московской области сформировали штаб по контролю за ситуацией с вывозом мусора
Главная цель – не допустить образования навалов, — заверил глава региона Андрей Воробьев. По его мнению, работа такого штаба актуальна в канун перехода на новую систему работы с мусором в области, а также с предстоящими новогодними праздниками.
С 1-го января Подмосковье переходит на повсеместных раздельный сбор мусора. Это должно преодолеть кризиса с утилизацией отходов.
Комментарии1
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olegleon 26 декабря 2018 | 20:49
"Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."