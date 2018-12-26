Работники еще одного московского хлебозавода пожаловались на невыплату зарплаты

«Яуза-хлеб» входит в холдинг «Настюша», как и хлебозавод «Черкизово», где сотрудники объявляли голодовку. Работники «Яуза-хлеба» также объявили о голодовке, пока им не выплатят деньги. Как передает телеканал «Дождь», уже около полутора суток они не выходят из здания завода. Само предприятие сейчас находится в «замороженном» состоянии. По данным агентства RNS, задолженность по зарплате здесь составляет 15 миллионов рублей.