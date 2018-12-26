Работники еще одного московского хлебозавода пожаловались на невыплату зарплаты
«Яуза-хлеб» входит в холдинг «Настюша», как и хлебозавод «Черкизово», где сотрудники объявляли голодовку. Работники «Яуза-хлеба» также объявили о голодовке, пока им не выплатят деньги. Как передает телеканал «Дождь», уже около полутора суток они не выходят из здания завода. Само предприятие сейчас находится в «замороженном» состоянии. По данным агентства RNS, задолженность по зарплате здесь составляет 15 миллионов рублей.
Комментарии8
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vilingrad 26 декабря 2018 | 20:42
Подайте хлебушка, Христа ради...
gordy 26 декабря 2018 | 20:59
Куда Путин смотрит?
olegleon 26 декабря 2018 | 20:46
эти работники, видимо, не слышали пресс-конференцию Путина и не знают, что доходы у них повысились.
lager23 26 декабря 2018 | 20:46
Дешёвый хлеб дорого обходится людям..
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 20:52
lager23:
" «Яуза-хлеб» входит в холдинг «Настюша», как и хлебозавод «Черкизово» "
я уже объяснял, что такое "холдинг" по-расейски - это обирание предприятий, которые "холдинг" подмял под себя - и шиш этим предприятиям от "холдинга"
olegleon 26 декабря 2018 | 20:59
lager23: зато Собянин отчитывается о достаточном количестве "социального" хлеба.
lapuh 26 декабря 2018 | 20:50
Да штож вы, безобразники, делаете то? Отец Родной вам такую ракету под новый год ядреную припас, а вы людишкам на молочишко копейки зажали! Враги... как есть враги рода человеческого!
vig 26 декабря 2018 | 20:58
Сказать, что Е. ШУЛЬМАН, не поняла Демократию в США - ничего, не сказать. Она, вообще, НИЧЕГО О Демократии -
НЕ ПИШЕТ. Как, кем, она СОЗДАНА. Ни одного ДОКУМЕНТА - НЕ ЧИТАЛА. Их, и не приводит. Сути ПОВОРОТА ИСТОРИИ, НЕ ЗАМЕТИЛА.
Что такое США. СУТЬ, КОРОТКО.
1. Двухпалатный выборный ФИСКАЛ КОНГРЕСС. 2. Определены короткие СРОКИ полномочий депутатов и должностных лиц. 3. Их ЛИЧНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с ПРИСЯГОЙ. Соблюдать КОНСТИТУЦИЮ США. 4. Ликвидация ВСЕХ льгот и
привилегий, ВСЕХ ТИТУЛОВ. 5. Признание высоких ЧАСОВЫХ СТАВОК РАБОЧИМ. 6. Признание низких НАЛОГОВ. 7. Признание ЧАСТНОЙ собственности всех уровней. 8. Признание НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ.
Всё это было введено, с самого НАЧАЛА. К 1789 году.