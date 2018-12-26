Международная федерация футбола расследует участие двух российских клубов в крымском турнире
Международная федерация футбола расследует участие двух российских клубов в крымском турнире. Речь идет о выступлении саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» на отрытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза. Это произошло еще в прошлом году. Как пишет газета «Коммерсантъ», РФС уже получил запрос от ФИФА по этому поводу. Представители Российского футбольного союза сказали агентству ТАСС, что их организация не имеет к этому турниру никакого отношения.
Между тем ФИФА пригрозил наложить санкции на РФС за выступление двух клубов в этом кубке.
Комментарии2
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aleksandr39 26 декабря 2018 | 20:29
Под санкции должен попасть весь РФС ,а то опять говорят И Х Т А М Н Е Б Ы Л О
nokola 26 декабря 2018 | 20:52
Крым - это Россия?! Ну-ну... Даже официальные лица открещиваются.