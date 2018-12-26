Международная федерация футбола расследует участие двух российских клубов в крымском турнире. Речь идет о выступлении саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» на отрытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза. Это произошло еще в прошлом году. Как пишет газета «Коммерсантъ», РФС уже получил запрос от ФИФА по этому поводу. Представители Российского футбольного союза сказали агентству ТАСС, что их организация не имеет к этому турниру никакого отношения.

Между тем ФИФА пригрозил наложить санкции на РФС за выступление двух клубов в этом кубке.