Жители города Болотное пожаловались на местного священника, которые неоднократно просил помочь ему деньгам
Жители города Болотное в Новосибирской области пожаловались на местного священника, которые неоднократно просил помочь ему деньгами. Как пишет интернет-издание «Сибкрай», Андрей Крашенинников сначала просил денег для того, чтобы перевезти свою семью, потом на детскую кроватку, коляску, холодильник, плиту и, наконец, автомобиль и курсы вождения. В епархии пообещали провести дисциплинарную проверку. Сам священник называет бОльшую часть претензий клеветой и утверждает, что недовольство высказывают не его прихожане, а так называемые «диванные атеисты». В свою очередь жители Болотного выложили в социальных сетях скриншоты записей Крашенинникова с просьбами о денежной помощи.
Комментарии6
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edyunia 26 декабря 2018 | 20:11
Проверить этих жителей на счёт оскорбления чувств священников.
gordy 26 декабря 2018 | 20:35
Клир осваивает краундфандинг?
bazilgu 26 декабря 2018 | 20:14
"Чем чаще кто-то поминает бога в своих речах- тем усерднее я слежу за своим кошельком"- Марк Твен.
starokozlovicky2gus 26 декабря 2018 | 20:15
Поп, как клоп - сам не остановится. Нужно было не деньгами, а дустом помочь.
stopkran1969 26 декабря 2018 | 20:27
Гаденько-мерзенько
brian 26 декабря 2018 | 20:57
Если окажется правдой, батюшку очень строго накажут. Если не лишат сана, то, вероятно, сошлют в дальний сельский приход