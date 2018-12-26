Жители города Болотное пожаловались на местного священника, которые неоднократно просил помочь ему деньгам

Жители города Болотное в Новосибирской области пожаловались на местного священника, которые неоднократно просил помочь ему деньгами. Как пишет интернет-издание «Сибкрай», Андрей Крашенинников сначала просил денег для того, чтобы перевезти свою семью, потом на детскую кроватку, коляску, холодильник, плиту и, наконец, автомобиль и курсы вождения. В епархии пообещали провести дисциплинарную проверку. Сам священник называет бОльшую часть претензий клеветой и утверждает, что недовольство высказывают не его прихожане, а так называемые «диванные атеисты». В свою очередь жители Болотного выложили в социальных сетях скриншоты записей Крашенинникова с просьбами о денежной помощи.