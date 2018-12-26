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20:02, 26 декабря 2018

Парламент Израиля принял закон, который запрещает досрочное освобождение осужденных за терроризм

Сокращение срока заключения – это привилегия, которой террористы не заслуживают, — подчеркнули в Кнессете. Там считают, что новый закон усилит меры сдерживания, — пишет газета The Jerusalem Post.

По израильским законам осужденный имеет право на досрочное освобождение, если он провел в заключении две трети срока и продемонстрировал признаки раскаяния. Ранее Министерство обороны Израиля предлагало досрочно освобождать заключенных за терроризм в качестве поощрения за хорошее поведение.

Комментарии

2

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petrivanov 26 декабря 2018 | 20:14

Об их досрочном освобождении не должно быть речи! Если они хотя бы раз даже не совершили ещё, а только пытались совершить теракт, то почему они должны жить? Зачем?!

kuchumka 26 декабря 2018 | 20:34

Нацизм во всей красе. Израиль единственное нацистское государство на планете, страшно подумать что бы вытворяли евреи если бы Гитлер считал их за своих.

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