Парламент Израиля принял закон, который запрещает досрочное освобождение осужденных за терроризм

Сокращение срока заключения – это привилегия, которой террористы не заслуживают, — подчеркнули в Кнессете. Там считают, что новый закон усилит меры сдерживания, — пишет газета The Jerusalem Post.

По израильским законам осужденный имеет право на досрочное освобождение, если он провел в заключении две трети срока и продемонстрировал признаки раскаяния. Ранее Министерство обороны Израиля предлагало досрочно освобождать заключенных за терроризм в качестве поощрения за хорошее поведение.