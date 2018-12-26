Курс доллара этим вечером повысился до 69 рублей
Евро поднялся почти до 79. По словам аналитиков, российская валюта выглядит все слабее. Они связывают это, в том числе, и с ситуацией на нефтяном рынке, где накануне произошел обвал цен до уровня полуторагодовой давности. Стоимость барреля Brent опускалась ниже 51-го доллара.
Рост иностранной валюты перед праздниками связан с давними обещаниями чиновников, — сказал «Эху» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. Правительство, по словам экономиста Ивана Родионова, не использует имеющиеся механизмы и инструменты для воздействия на рынок.
Между тем сегодня нефть подорожала почти на 5%. Brent торгуется в районе 53 долларов за баррель.
Комментарии6
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ansata 26 декабря 2018 | 20:13
"Они связывают это, в том числе, и с ситуацией на нефтяном рынке"
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А я это связываю с неумением (нежеланием) властей создать экономику.
gordy 26 декабря 2018 | 20:33
@По словам аналитиков, российская валюта выглядит все слабее@
.... как и российский Президент?
tvitov66 26 декабря 2018 | 20:39
gordy: это не рубЕль упал, это доллар повысился ... а табло уже нет, так что никто не заметит
mas_mas 26 декабря 2018 | 20:17
Нас уже 69! А он так и стоит один...Так победим же, други!!!
do2112 26 декабря 2018 | 20:20
ну по Путину вслед за рублём сейчас обвалятся цены на бензин так рухнут рублей так до 100 и не кто нипикнет после эксперемента с пенсионной реформой наш царь с боярами поняли с крепостными можно делать всё
seryj_wolk 26 декабря 2018 | 20:31
Ни один дурак, не говоря уже об умных, не согласится на оплату своих товаров и услуг ненадежным рфским рублем. Также, как и на весуэльскую педру никто не клюне .