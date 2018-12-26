Курс доллара этим вечером повысился до 69 рублей

Евро поднялся почти до 79. По словам аналитиков, российская валюта выглядит все слабее. Они связывают это, в том числе, и с ситуацией на нефтяном рынке, где накануне произошел обвал цен до уровня полуторагодовой давности. Стоимость барреля Brent опускалась ниже 51-го доллара.

Рост иностранной валюты перед праздниками связан с давними обещаниями чиновников, — сказал «Эху» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. Правительство, по словам экономиста Ивана Родионова, не использует имеющиеся механизмы и инструменты для воздействия на рынок.

Между тем сегодня нефть подорожала почти на 5%. Brent торгуется в районе 53 долларов за баррель.