Московская прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в столичных школах
Об этом агентству «Интерфакс» сказала официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. Ранее интернет-издание «Новые известия» писало, что в ряде детских учреждений могла вспыхнуть эпидемия дизентерии. При этом власти говорят, что речь идет лишь о заболевании ОРВИ.
«Новые известия» ссылаются на родителей заболевших детей. Взрослые утверждают, что к этому может быть причастна компания-поставщик питания. Издание предполагает, что речь идет о структуре бизнесмена Евгения Пригожина, известного также как «повар Путина».
Комментарии1
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bigmaikl 26 декабря 2018 | 20:51
Пусть посмотрят, как пригожинских выгнали из Питера.