Московская прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в столичных школах

Об этом агентству «Интерфакс» сказала официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. Ранее интернет-издание «Новые известия» писало, что в ряде детских учреждений могла вспыхнуть эпидемия дизентерии. При этом власти говорят, что речь идет лишь о заболевании ОРВИ.

«Новые известия» ссылаются на родителей заболевших детей. Взрослые утверждают, что к этому может быть причастна компания-поставщик питания. Издание предполагает, что речь идет о структуре бизнесмена Евгения Пригожина, известного также как «повар Путина».