Владелец компании «Красное и белое» Сергей Студенников не знает о причинах обысков в офисе и на складах
Об этом он сказал изданию РБК.
По последним данным, следственные действия проводятся в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Подольске. Источник РБК утверждает, что у налогового ведомства появились претензии к сети алкогольных магазинов. Они связаны с тем, что компания оформляет торговые точки на разные юридические лица.
По итогам этого года ритейлер занимает 8-е место в списке быстрорастущих предприятий по версии РБК.
Комментарии22
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edyunia 26 декабря 2018 | 20:07
Новый Год на носу, а он не знает для чего обыски.
gordy 26 декабря 2018 | 20:09
"Владелец компании «Красное и белое» Сергей Студенников не знает о причинах обысков в офисе и на складах"
Призрак Чичваркина маячит на горизонте?
tvitov66 26 декабря 2018 | 20:35
gordy: "Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем"(с) - любая собяка в сверхдержаве это знает
consultant13 26 декабря 2018 | 20:10
edyunia: Не знает он, понимаешь.
Так узнает, расти не надо слишком быстро.
Чтобы у наблюдавющих слюновыделение не началось: почему такой хороший бизнес и не мой?
e_mae 26 декабря 2018 | 20:28
Не знает причин? Глупый что-ли? Какие причины, беги пока не закрыли!
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 20:29
consultant13:
и кто будущий владелец "Красного & Белого"?
конюх путина? его ветеринар? туалетный работник?
tvitov66 26 декабря 2018 | 20:37
archibald_dandy_esquire: видать у недимона урожай созрел у замка итальянского
ansata 26 декабря 2018 | 20:09
Владелец, а дурачек. Мильтонам же надо обеспечить себе Новый год? Или ты предлагаешь им на сухую сидеть?
putin_itogy 26 декабря 2018 | 20:11
Зря чекисты на ребят наезжают ...
Я у них всегда дешёвое и качественное бухло беру..
buzukin074 26 декабря 2018 | 20:16
putin_itogy: Дешевое и качественное - только своими руками. Хендмейк, мля! А бухло... Бухлу качество не требуется. В Англии, мля, каждая третья бутылка виски - подделка. А тут - 95% контрафакт или гаражный продукт, но с акцизной маркой. Нравится - пей!
brezhneput 26 декабря 2018 | 20:29
buzukin074: Хватит уже этот бред нести про контрафакт. Эти слухи распространяют для идиотов. Просто в этой сети наценка на продукцию не 200-300% как в супермаркетах, 50-100%
heff 26 декабря 2018 | 21:05
brezhneput: Ну да, это не контрафакт, а фальсификат. Легче стало? Специально проверял известные бренды. Владкльцы торговых марок даже не представляют, что их продукция в такой таре бывает, как в КиБ. Из любопытства взял пару знакомых вискарей не пробу. Тетя Сара, я ж Вас умоляю...
punyoshohlai 26 декабря 2018 | 20:14
компания оформляет торговые точки на разные юридические лица
Вообще-то Красное&Белое - это франшиза. Неужели налоговая так одебилела под сердюковыми? Или тупо рейдерский захват ?
brezhneput 26 декабря 2018 | 20:32
punyoshohlai: Тупо рейдерский захват)) Но ведь франшиза им принадлежит и логистика продукции. Не будет франшизы, не будет и магазинов, т.к. никто не станет работать с такими ценами. Супермаркетам не нравится, что Красное&Белое так дёшево продаёт, вот и решили походу убрать эту сеть.
guerrilleros 26 декабря 2018 | 20:14
Не знает ? Надо объяснить человеку. Бабло в казне кончается. Попал ты ,Серёга , под раскулачивание. Срочно выступай с каким-нибудь людоедским законопроектом ,будь как клишас , докажи свою верноподданность.
rbelkin 26 декабря 2018 | 20:18
"Красное и Белое" - франшиза. Студенников владеет правом на торговую марку, а владельцы региональных складов его франчайзи. Конечно он не может знать у кого сейчас что происходит )
oldcitizen 26 декабря 2018 | 20:27
И, после этого, будут утверждать, что в России есть условия для развития бизнеса!
brezhneput 26 декабря 2018 | 20:27
Хахахахаха... рейдерский захват? Как это по-российски))
В России вообще бизнесом заниматься нельзя, а только по возможности воровать и начинать бизнес на Западе.
sprav77 26 декабря 2018 | 20:29
Готовится захват?
vova36 26 декабря 2018 | 20:29
все удавить все уничтожить, все разорить, потом отдать нужным людям, " По итогам этого года ритейлер занимает 8-е место в списке быстрорастущих предприятий по версии РБК." нельзя развиваться
bazilgu 26 декабря 2018 | 20:33
Успешная компания приглянулась какому- нибудь мвдшному генералу или питерскому дзюдоисту. Это- к вопросу о предпринимательском климате в России.
brezhneput 26 декабря 2018 | 20:37
bazilgu: Ну так, детишки подрастают, надо их чем-то занимать))