"Владелец компании «Красное и белое» Сергей Студенников не знает о причинах обысков в офисе и на складах"

Об этом он сказал изданию РБК.

По последним данным, следственные действия проводятся в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Подольске. Источник РБК утверждает, что у налогового ведомства появились претензии к сети алкогольных магазинов. Они связаны с тем, что компания оформляет торговые точки на разные юридические лица.

По итогам этого года ритейлер занимает 8-е место в списке быстрорастущих предприятий по версии РБК.