Уход Варнига с поста председателя совета директоров «Русала» стал одним из условия снятия с компании санкций
Уход Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров «Русала» стал одним из условия снятия с компании санкций США. Об отставке объявили в самой компании. Сообщается, что по условиям Вашингтона владелец «Русала» Олег Дерипаска не будет иметь возможности назначать членов совета директоров. В новый совет войдут 14 членов, из которых 8 – это независимые директора. У них не должно быть никаких экономических, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или другими лицами, оказавшимися в американском санкционном списке.
Сам Варниг, как напоминает пресса, является близким другом Владимира Путина. Они познакомились в Дрездене, когда бывший глава совета директоров «Русала» работал в Министерстве госбезопасности ГДР, а Путин в КГБ.
Комментарии4
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askol2016 26 декабря 2018 | 19:42
Русский алюминий стал американским - АМАЛ. Дерипаска стал Америпаской
ignachio 26 декабря 2018 | 20:05
Куда не плюнь - попадешь в друга Путина.
sasass 26 декабря 2018 | 20:02
Вот это номер , трусливой властью уже помыкают пиндосы - оказываются санкции мощнее ядерного оружия ....
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 20:05
Маттиас Варниг — управляющий директор компании Nord Stream AG. Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний.
Кроме управляющего проектом прокладки газопровода «Северный поток», является одним из директоров в банке «Россия». ВТБ, Газпром, Роснефть, Транснефть - везде участвует незаменимый Маттиас Варниг.
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