Уход Варнига с поста председателя совета директоров «Русала» стал одним из условия снятия с компании санкций

Уход Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров «Русала» стал одним из условия снятия с компании санкций США. Об отставке объявили в самой компании. Сообщается, что по условиям Вашингтона владелец «Русала» Олег Дерипаска не будет иметь возможности назначать членов совета директоров. В новый совет войдут 14 членов, из которых 8 – это независимые директора. У них не должно быть никаких экономических, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или другими лицами, оказавшимися в американском санкционном списке.

Сам Варниг, как напоминает пресса, является близким другом Владимира Путина. Они познакомились в Дрездене, когда бывший глава совета директоров «Русала» работал в Министерстве госбезопасности ГДР, а Путин в КГБ.