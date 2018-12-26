Росздравнадзор подтвердил, что московская клиника предлагала услуги женского обрезания
Ведомство выявило грубые нарушения в работе лечебного учреждения. Информацию о проверке передали в главное следственное управление Следственного комитета по Москве. В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что женское обрезание выполнялось по религиозным и ритуальным мотивам, и это является грубейшим нарушением российского законодательства. Кроме того, клиника без лицензии проводила операции по прерыванию беременности.
Ранее о том, что в медицинском центре «Бест клиник» у станции метро «Бауманская» предлагают услугу женского обрезания, писало издание «Медуза».
Комментарии19
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ze_danil 26 декабря 2018 | 19:39
нехай в Ичкерию едут клитор отрезать - там законы России не действуют
cattt 26 декабря 2018 | 19:40
21 век на дворе, уму не постижимо как так можно издеваться, фашисты!
pattrick1 26 декабря 2018 | 19:47
Росздравнадзор подтвердил, что московская клиника предлагала услуги женского обрезания...
И что? Мальчикам можно обрезать, а девочкам нельзя?
goodman 26 декабря 2018 | 19:52
pattrick1: такое впечатление, что у тебя, Патрик, обрезание сделали как отрезание, да и головы нет, видимо тоже обрезали...
testmeter 26 декабря 2018 | 19:52
pattrick1: Ты себя и как мальчик и как девочка обрезал?
oleg_andreevich 26 декабря 2018 | 20:07
pattrick1: Тебе, Патрикевна, можно! Отрежь там себе всё, как советует твой нацлидер ВВП.
brian 26 декабря 2018 | 19:41
В африканских племенах обрезание у девочек до сих пор практикуется. Больше нигде.
ze_danil 26 декабря 2018 | 19:43
brian: ну как нигде - в православной России ещё
brian 26 декабря 2018 | 20:52
ze_danil: ze_danil: Православие здесь не причем. В исламе обрезание у девочек также не делают.
testmeter 26 декабря 2018 | 19:43
brian: Есть еще места недалече... В Чечне-Дагестане давно бывали?
scimitar 26 декабря 2018 | 19:45
Поклонская, Яровая и Мизулина успели воспользоваться услугами этой клиники? Похоже на то. Какие-то они неадекватные.
kanehurry 26 декабря 2018 | 19:57
Неужели так востребовано ?
starokozlovicky2gus 26 декабря 2018 | 20:12
kanehurry: Так, чертей в Мск понаехало.
irina54 26 декабря 2018 | 19:58
По т.н. "религиозным мотивам" с согласия и по заказн т.н. "родителей" т.н. "врачи" калечили несовершеннолетних.
БРЕД - и преступление!
Мои религиозные чувства (верую, что являюсь гражданкой светского государства) оскорблены.
Правосудие, ау......
kuchumka 26 декабря 2018 | 19:59
Надо евреям в России запретить обрезание ибо это издевательство над ребенком и вообще какая то дикость.
oleg_andreevich 26 декабря 2018 | 20:11
kuchumka: вас только еврейские мальчики волнуют, а мусульманские нет?
kuchumka 26 декабря 2018 | 20:29
oleg_andreevich: дикость и у тех и у этих
hamasmustdie 26 декабря 2018 | 20:50
kuchumka: 75 процентов жителей США мужского пола проходят процедуру обрезания без каких-либо религиозных предпосылок.
kuchumka 26 декабря 2018 | 20:52
hamasmustdie: откуда статистика?