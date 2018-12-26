Росздравнадзор подтвердил, что московская клиника предлагала услуги женского обрезания...

Ведомство выявило грубые нарушения в работе лечебного учреждения. Информацию о проверке передали в главное следственное управление Следственного комитета по Москве. В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что женское обрезание выполнялось по религиозным и ритуальным мотивам, и это является грубейшим нарушением российского законодательства. Кроме того, клиника без лицензии проводила операции по прерыванию беременности.

Ранее о том, что в медицинском центре «Бест клиник» у станции метро «Бауманская» предлагают услугу женского обрезания, писало издание «Медуза».