Порошенко предложил продлить ограничения на въезд для россиян
Президент Украины Петр Порошенко предложил продлить ограничения на въезд для россиян. На заседании Совета национальной безопасности и обороны страны он сказал, что считает полностью оправданными действия пограничников. Как сказали сегодня в Госпогранслужбе Украины, за время действия режима военного положения в ряде регионов Украины в страну не впустили почти 1650 россиян. Сегодня днем завершился срок действия режима военного положения.
Комментарии11
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parasuk_ 26 декабря 2018 | 19:39
Хохолики, а вы же там обещали в через керченский пролив сплавать. Чего испугались, вислоухие? :)
kottigr1 26 декабря 2018 | 19:39
В украинском плену находятся сотни пленных российских солдат и Путину на них наплевать. Даже перед Новым Годом российская сторона отказалась обсуждать предложение украинцев об обмене военнопленными. Семьи не увидят своих отцов, сыновей и любимых людей в канун светлого праздника.
Сталин не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и поэтому пленные солдаты РККА в фашистском плену были лишены всего, что по этой конвенции положено...
Представители Красного Креста в годы войны встречались с польскими, французскими, бельгийскими, голландскими, норвежскими, югославскими, греческими, английскими, американскими, немецкими и итальянскими военнопленными более 11 тыс. раз. Они посетили лагеря пленных и интернированных, в основном на территории Германии, передали заключенным 470 тыс. т продовольствия, помогли отправить родственникам 90 млн. писем. Только американский Красный Крест с 1 января 1941 г. до 30 июня 1944 г. отправил находившимся в плену американским и другим солдатам союзнических армий, кроме солдат Красной Армии, 14 274 210 посылок. Добровольцы американского Красного Креста собрали и отправили еще 13 947 386 посылок со всем необходимым, включая еду, одежду, медицинские препараты и многое другое.
Аналогичной поддержки в плену советские солдаты были лишены. Получается, что Сталину действительно не нужны были свои пленные солдаты. Более того, они все заочно были объявлены предателями. О каком патриотизме с их стороны тогда может идти речь - не понятно. Это не они продали "родину". Это "родина" предала их.
С тех пор ничего не меняется. Даже стало ещё хуже и циничней.
Путин спарывает "лычки" у российских солдат и отправляет их умирать в Украину, Сирию, ЦАР как бесплатное "пушечное мясо", в виде обычных уголовников, заранее лишая их статуса "военнопленных" со всеми последствиями. Ему не интересна дальнейшая судьба этого использованного материала.
"Армия и Россия тебя бросит, сынок. Всегда."
hohlomor_ce_garno 26 декабря 2018 | 19:46
kottigr1: Пиши исче ! ))))
ignachio 26 декабря 2018 | 20:01
Что продлевать, они там прикалываются? Меня задержали на границе с Украиной в октябре 2014-го. Никаких документов не просили, проводник поезда сказала, что пассажиру из России не 60 лет. Этого достаточно. На вопросы ответили прямо "Распоряжение руководства пограничной службы". Потом вручили какой-то листок с печатью и посадили на поезд в Беларусь, где попал уже к погранцам из Белеруси. Развернул листок, а там напечатано "Отказано во въезде по причине недостатка денег.
Так что они продлевают, все это длится более 4 лет.
sg115 26 декабря 2018 | 20:06
kottigr1:
Тут укрожопые двоих задержали, так сколько адостного визгу было у этих животных. А чего этих сотен не показывают? Телевизоров что ли не хватает? )))
Хватит тут свою Ценсрань цитировать, скаклятина )))
wlad5210 26 декабря 2018 | 19:41
Русские, как тараканы, не пускать мало, надо дустом....
e_mae 26 декабря 2018 | 19:42
Продлить, обязательно продлить не на долго, лет эдак на сто пятьдесят-двести.
ramun 26 декабря 2018 | 19:51
Военное положение закончилось, но все его правила надо продолжать соблюдать.
kanehurry 26 декабря 2018 | 19:53
Да , похоже , никто сильно и не возмущался...
sg115 26 декабря 2018 | 20:10
Так что там это пьяное животное сегодня хрюкало по пьяне? Отменило оно ВП или нет?
Такого позорища еще н и одна страна в мире не испытывала, даже Сомали. Как жаль что это происходет в братской Малороссии, оккупированной бандеровцами..
alex362 26 декабря 2018 | 20:11
И правильно, нефиг шастать. Езжайте в братские Узбекистан, Венесуэлу и Науру, вас там любят и поддерживают. А Украину вы (причём все вы, независимо от любви или нелюбви к фюрерку своему) потеряли лет на сто, то есть навсегда.