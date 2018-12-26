Президент Украины Петр Порошенко предложил продлить ограничения на въезд для россиян. На заседании Совета национальной безопасности и обороны страны он сказал, что считает полностью оправданными действия пограничников. Как сказали сегодня в Госпогранслужбе Украины, за время действия режима военного положения в ряде регионов Украины в страну не впустили почти 1650 россиян. Сегодня днем завершился срок действия режима военного положения.