Суд в Москве оштрафовал бывшего лидера Яблока Сергея Митрохина на 75 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы оштрафовал бывшего председателя столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на 75 тыс рублей за проведение «общественной инспекции» киноцентра «Соловей» после заявления заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства о планах его снести. Об этом Митрохин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«23 ноября в ходе нашей проверки киноцентра появилась полиция, и я был доставлен в ОВД Пресни. Сегодня это дело рассматривалось в суде. Пресненский суд оказался на удивление в два раза гуманней, чем суд Кунцевский, присудив мне штраф всего в 75 тыс рублей», — сказал Митрохин.

Он подчеркнул, что считает приговор неправосудным. По словам С.Митрохина, во время судебного заседания было допущено множество нарушений: суд не вызвал представителей полиции, отказался привлечь свидетелей защиты, а также в суде отсутствовал прокурор.

Политик планирует в дальнейшем обжаловать судебное решение. «Борьба за сохранение киноцентра «Соловей» и отказа от планов его сноса в интересах коммерческих структур продолжится. Будут новые акции, которые, так же как и акция 23 ноября, пройдут строго в рамках закона», — заключил он.

Месяц назад политик и его сторонники провели «общественную инспекцию» киноцентра «Соловей». Активисты пришли к кинотеатру, чтобы убедиться, что он находится в удовлетворительном состоянии и не представляет угрозы для своих посетителей. Также был проведен одиночный пикет с лозунгом «Руки прочь от «Соловья».