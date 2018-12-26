Сотрудники центра по противодействию экстремизму, по некоторым данным, угрожают студентке академии им. Гнесиных

Сотрудники центра по противодействию экстремизму, по некоторым данным, угрожают студентке академии имени Гнесиных. Участница акции «Бессрочный протест» Софья Кардаш утверждает, что к ней приходили двое полицейских и обещали возбудить против нее уголовные дела. Разговор проходил в кабинете проректора академии Виктора Киселева. При этом, как добавила Кардаш, пришедшие не показали никаких документов. Из разговора стало ясно, что мужчины давно следят за девушкой. Они запретили ей рассказывать кому бы то ни было об этой беседе.