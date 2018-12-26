Сотрудники центра по противодействию экстремизму, по некоторым данным, угрожают студентке академии им. Гнесиных
Сотрудники центра по противодействию экстремизму, по некоторым данным, угрожают студентке академии имени Гнесиных. Участница акции «Бессрочный протест» Софья Кардаш утверждает, что к ней приходили двое полицейских и обещали возбудить против нее уголовные дела. Разговор проходил в кабинете проректора академии Виктора Киселева. При этом, как добавила Кардаш, пришедшие не показали никаких документов. Из разговора стало ясно, что мужчины давно следят за девушкой. Они запретили ей рассказывать кому бы то ни было об этой беседе.
Комментарии3
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danko1 26 декабря 2018 | 19:14
Название у организации противоречит её сути: надо называть их центром экстремизма, а её сотрудников бандитами и ворами.
shalunok 26 декабря 2018 | 19:22
\\Они запретили ей рассказывать кому бы то ни было об этой беседе. \\
Знают, суки, что зло творят. Для них огласка их злодеяний самое страшное преступление, которое могут совершить граждане.
ugiazov 26 декабря 2018 | 19:26
Завтра придут балерин запугивать.