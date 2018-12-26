Председатель совета директоров «РУСАЛа» Маттиас Варниг ушел в отставку

Изменение структуры руководства компании было одним из главных условий снятия американских санкций.

Об уходе Матиаса Варнига со своего поста сегодня сообщила сама алюминиевая компания. Его преемник, как ожидается, будет избран на следующем заседании совета директоров, которое состоится завтра. Немец Варниг, занимавший кресло главы совета около шести лет, известен своей дружбой с российским президентом Владимиром Путиным. По некоторым данным, они познакомились в Дрездене в 1989 году, когда Путин работал в КГБ, а Варниг – в аналогичной структуре ГДР – «Штази».

О причинах его отставки с поста в «РУСАЛе» ничего не говорится. При этом известно, что по соглашению об условиях снятия санкций в алюминиевой компании должна быть сформирована новая структура совета директоров. В него войдет 14 человек, 8 из которых будут независимыми директорами. Кроме того, акционер «РУСАЛа» Олег Дерипаска не сможет назначать в компанию своих людей.

На прошлой неделе стало известно, что компании Дерипаски в ближайший месяц планируют исключить из санкционного списка США. Одним из условий было снижение доли бизнесмена в холдинговой структуре En+.