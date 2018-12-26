Российские власти обещают бизнесу поддержку в условиях внешнего давления

На встрече с представителями деловых кругов и объединений президент Владимир Путин говорил о том, что не собирается возводить искусственных барьеров для сотрудничества с остальным миром. Владимир Путин также предложил бизнесу поучаствовать в крупных национальных проектах.

Пресса между тем отмечает, что на встрече президента с предпринимателями не было владельца «Яндекса» Аркадия Воложа, главы совета директоров «Альфа банка» Петра Авена, руководителя Ростеха Сергея Чемезова и еще некоторых бизнесменов, которые участвовали в подобном мероприятии год назад. В пресс-службе Ростеха изданию РБК сказали, что Чемезов отсутствовал, поскольку простудился. Источник агентства ТАСС в «Яндексе» пояснил, что Воложа не было, поскольку он в отъезде.