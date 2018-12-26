Российские власти обещают бизнесу поддержку в условиях внешнего давления
На встрече с представителями деловых кругов и объединений президент Владимир Путин говорил о том, что не собирается возводить искусственных барьеров для сотрудничества с остальным миром. Владимир Путин также предложил бизнесу поучаствовать в крупных национальных проектах.
Пресса между тем отмечает, что на встрече президента с предпринимателями не было владельца «Яндекса» Аркадия Воложа, главы совета директоров «Альфа банка» Петра Авена, руководителя Ростеха Сергея Чемезова и еще некоторых бизнесменов, которые участвовали в подобном мероприятии год назад. В пресс-службе Ростеха изданию РБК сказали, что Чемезов отсутствовал, поскольку простудился. Источник агентства ТАСС в «Яндексе» пояснил, что Воложа не было, поскольку он в отъезде.
Комментарии8
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nabluda_tel 26 декабря 2018 | 19:18
Путин первый раз сказал правду, барьеры возводит не искусственные, а натуральные.
kottigr1 26 декабря 2018 | 19:24
nabluda_tel: Путин это всё бизнесу уже два десятка лет обещает.. Кто поумнее, давно уже уехал из этой проклятой страны и работает на развитие благосостояния других стран.
danko1 26 декабря 2018 | 19:19
Простит ли злопамятный Путин тех, у кого нашлись более важные дела по сравнению встречи с ним?
pro_hanov 26 декабря 2018 | 19:19
«Страшно далеки они от народа» (с)
Который раз Путин собирает миллиардеров и спрашивает, что ещё сделать для них. Хоть один представитель малого и среднего бизнеса был на этих посиделках чиновников и олигархов? Нет, конечно. Это вымирающее в России сословие Нацлидера не интересует, а именно оно - главное во всех успешных странах.
cite 26 декабря 2018 | 19:20
Примерно, как маньяк держит людей в заложниках и переживает, что их застрелят полицейские.
j_partizan 26 декабря 2018 | 19:22
Слова Президента не заслуживают внимания, ввиду того, что за ними не следуют соответствующие действия.
vor_on 26 декабря 2018 | 19:24
в этот раз никто не заболеет...помощь настигнет всех!
vla7815 26 декабря 2018 | 19:28
Опять население грабить будет.