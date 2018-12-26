Около 30 рабочих метростроя в Петербурге отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная»

Около 30-ти рабочих метростроя в Петербурге отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная». Они объявили голодовку и требуют погасить им долги по зарплате. В метрострое заверили, что руководство компании и подрядных организаций вместе с городскими властями делает все необходимое и надеется расплатиться со строителями до Нового года.