Около 30 рабочих метростроя в Петербурге отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная»
Около 30-ти рабочих метростроя в Петербурге отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная». Они объявили голодовку и требуют погасить им долги по зарплате. В метрострое заверили, что руководство компании и подрядных организаций вместе с городскими властями делает все необходимое и надеется расплатиться со строителями до Нового года.
Комментарии9
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ag_bai 26 декабря 2018 | 19:15
А что Албин? Бакланов ловит? Рабочих в упор не видит?
kottigr1 26 декабря 2018 | 19:22
ag_bai: Нищета, разгул криминала, невыплаты зарплат, беззаконие.. Вот к чему привел Россию Путин.
danko1 26 декабря 2018 | 19:24
kottigr1: Путин пообещал поддержку своим подельникам, крупному бизнесу.
Нищему по его вине населению он даже не обещал помогать.
cattt 26 декабря 2018 | 19:25
kottigr1: Где профсоюз у этих бедолаг, опять пукину челобитную писать будут епть.
kottigr1 26 декабря 2018 | 19:26
cattt: Всех лидеров независимых профсоюзов чекисты отстреляли и перебили ещё в начале двухтысячных...
oneoretwo 26 декабря 2018 | 19:16
...албину на отвальную потратились ?...
...денег нет...вы держитесь там пока и всего вам самого хорошего...(С)
shalunok 26 декабря 2018 | 19:18
[Для вас] денег нет, но вы держитесь там.
xxxapek 26 декабря 2018 | 19:19
Рамсы попутали? Клишас никак не достроит дворец на 9000 кв. м, а они со своей нищебродской зарплатой!
scholastic 26 декабря 2018 | 19:21
Жаль, что остальные рабочие не поддерживают бастующих