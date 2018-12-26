Столичные власти, по мнению некоторых родителей, пытаются скрыть эпидемию дизентерии в детских учреждениях
Столичные власти, по мнению некоторых родителей, пытаются скрыть эпидемию дизентерии в детских учреждениях. Официальной причиной закрытия детсадов на карантин называют распространение ОРВИ.
В минуты в одном из торговых центров в Марьино родители собирают подписи под обращением в прокуратуру. Мероприятие анонсировано в одной из групп в фейсбуке. Москвичи хотят, чтобы надзорное ведомство проверило, какое питание поставляется в детские сады и школы Юго-Восточного административного округа. По словам родителей, там в поликлинику массово поступают дети с симптомами дизентерии, возбудителей этой болезни находят и в анализах. В социальной сети распространяется видеообращение с просьбой осветить эту проблему в интернете и прессе. Женщина, которая представляется Светланой Беликовой – матерью одной из заболевших девочек, рассказывает о ситуации в медучреждении.
На другом видео, посвященном этой же проблеме, женщина засняла здание детского сада. Она говорит, что время съемки – уже за полночь, однако во всех окнах ярко горит свет. Когда она приближается ближе, становится видно, что внутри находится группа людей. Со слов, произнесенных за кадром, они «что-то зачищают» на кухне. После того, как оператора обнаруживают, люди спешно покидают детсад. Создатель видео уточняет, что среди неизвестных лиц есть представитель «Конкорда» — фирмы, ответственной за поставку питания. Речь, судя по всему идет о компании предпринимателя Евгения Пригожина. Как ранее писало РБК, структуры бизнесмена поставляют обеды в абсолютное большинство московских школ и детских садов.
За последнюю неделю в городе закрылись сразу несколько дошкольных учреждений. Об этом сообщали радиостанция «Говорит Москва, агентство ТАСС и телеканал «360». В ряде случаев речь шла об отравлении, где-то говорилось об ОРВИ. В интернете стали распространятся слухи о том, что врачи ставят некорректные диагнозы, чтобы якобы скрыть реальную причину происходящего.
Компания «Конкорд» сведения об отравлениях пока не прокомментировала.
Комментарии3
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democ 26 декабря 2018 | 18:45
И здесь кремлёвский "повар" засветился!
rampa 26 декабря 2018 | 18:51
нужно же Пригожину на чем-то экономить, чтобы эховских патриков содержать (((((((((
oneoretwo 26 декабря 2018 | 18:56
...табло с курсами валют убрали - иканомика пошла вверх, про дизентерию молчок - значится, ничего и не было... а ка-а-ак жи....