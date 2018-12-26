Московские власти потратят на новогодние празднования почти миллиард рублей

Это в полтора раза меньше, чем годом ранее, — пишет газета РБК. Больше половины суммы ушло на организацию гуляний. Сокращение бюджета, прежде всего, произошло за счет снижения трат на художественную подсветку. На втором месте по размеру новогодних трат находится Санкт-Петербург – там они составляют чуть более полумиллиарда рублей. На третьем месте идет Казань – около 145 миллионов.