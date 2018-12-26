Московские власти потратят на новогодние празднования почти миллиард рублей
Это в полтора раза меньше, чем годом ранее, — пишет газета РБК. Больше половины суммы ушло на организацию гуляний. Сокращение бюджета, прежде всего, произошло за счет снижения трат на художественную подсветку. На втором месте по размеру новогодних трат находится Санкт-Петербург – там они составляют чуть более полумиллиарда рублей. На третьем месте идет Казань – около 145 миллионов.
Комментарии1
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aspid55 26 декабря 2018 | 19:14
Миллиакрд рублей на праздник это неплохо.
Это годовой бюджет российского города с населением тысяч 250.
А кто-то говорил, что у России экономические трудности.
А фиг вам.