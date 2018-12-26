Z Архив новостей новости
5 1 6 144
18:31, 26 декабря 2018

Московские власти потратят на новогодние празднования почти миллиард рублей

Это в полтора раза меньше, чем годом ранее, — пишет газета РБК. Больше половины суммы ушло на организацию гуляний. Сокращение бюджета, прежде всего, произошло за счет снижения трат на художественную подсветку. На втором месте по размеру новогодних трат находится Санкт-Петербург – там они составляют чуть более полумиллиарда рублей. На третьем месте идет Казань – около 145 миллионов.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aspid55 26 декабря 2018 | 19:14

Миллиакрд рублей на праздник это неплохо.
Это годовой бюджет российского города с населением тысяч 250.
А кто-то говорил, что у России экономические трудности.
А фиг вам.

Самое обсуждаемое

Новости

Израиль атаковал военные объекты Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства По меньшей мере трое сирийских военных получили ранения…

5 208 6 10849
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 543 6 34162 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Дональд Трамп: Мы разгромили ИГИЛ* в Сирии Американские СМИ сообщают о подготовке к немедленному выводу войск США из Сирии…

5 162 6 26746 19.12
Kполитика, сша, сирия, армия, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 114 6 8018 14:29
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 222 6 19524 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 79 6 7008 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 110 6 9890 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 344 6 36561 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 109 6 11933 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 79 6 9320 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6909 20.12
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 218 6 26151 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9430 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 200 6 25427 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 117 6 16029 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21713 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей, покинула Россию Многодетная мать рассказала порталу «Такие дела», что переехала в Испанию, попросила там убежище и уже получила защиту. Проблемы у жительницы Екатеринбурга начались после удаления груди.

5 12 6 14562
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 96 6 161289 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 53 6 29473 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 340 6 468161 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Тайные богатства похитителя интернета Тайные богатства похитителя интернета Интернет в России хотят ограничить, а нас всех сажать и штрафовать за проявление неуважения к государству и чиновникам. И чиновник, который пишет эти законы, свихнувшийся от ощущения собственной значимости жулик…

5 372 6 136258 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, коррупция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7511471
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3827472

Сегодня в эфире