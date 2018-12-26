Двух пассажиров задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль из-за макетов оружия. Как передает Франс Пресс, во втором терминале возникла паника. Пассажиров эвакуировали. Место происшествия было оцеплено. Источник в руководстве аэропорта пояснил, что у задержанных изъяли страйкбольные винтовки, которые стреляют шариками. Аэропорт возобновил работу спустя 45 минут после этого инцидента.