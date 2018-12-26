Президент Владимир Путин пообещал российскому бизнесу поддержку государства. Это одна из важнейших задач, особенно в условиях внешнего давления, — сказал глава государства на встрече с представителями бизнеса. Москва намерена поддерживать своих экспортеров и, прежде всего, в несырьевом секторе, — добавил Путин. Он заверил, что Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества.