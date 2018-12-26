Путин пообещал российскому бизнесу поддержку государства
Президент Владимир Путин пообещал российскому бизнесу поддержку государства. Это одна из важнейших задач, особенно в условиях внешнего давления, — сказал глава государства на встрече с представителями бизнеса. Москва намерена поддерживать своих экспортеров и, прежде всего, в несырьевом секторе, — добавил Путин. Он заверил, что Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества.
Комментарии25
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danko1 26 декабря 2018 | 18:35
Пообещал поддержку своим подельникам, которых он от налогов освобождает и без конкурса многомиллиардные заказы отдает.
А малый бизнес уничтожают.
nitsahon 26 декабря 2018 | 18:41
danko1: kuchumka: если государство хотя бы мешать бизнесу не будет(про помогать - отдельный разговор) - и то хорошо будет..
а то Пу в этом году своми инициативами сколько всего нагородил...
kottigr1 26 декабря 2018 | 18:48
nitsahon: "Путин пообещал российскому бизнесу поддержку государства"
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Этой старой шутке Путина уже скоро 20-ть лет как исполнится...
Судя по шутливому настроению, Новый Год Владимир Владимирович начал уже заранее.. Повысив градус.
vsevolodsamara 26 декабря 2018 | 18:54
danko1: новость из серии, что главглист пообещал помощь в разработке новых глистогонных средств. Для них бизнес, особенно средний, потенциальный могильщик. Никогда его не будут развивать при вовке. Я 30 лет назад повелся на эти обещания, остался в России, идиот. Дожил до полтинника и свалил, устал выживать.
kuchumka 26 декабря 2018 | 18:36
Словосечетание "Путин пообещал" лично у меня уже вызывает истерический смех.
oneoretwo 26 декабря 2018 | 19:10
kuchumka: + 100500
kasperyan 26 декабря 2018 | 19:11
kuchumka: У вас вызывает смех, а бизнес напрягся. Обещал не повышать пенсионный возраст -- повысил; обещал не добавлять налогов -- ввели дополнительные сборы; говорил, что в Крыму нет российских войск -- потом оказалось, что были; пообещал поддержать бизнес -- ...
alger 26 декабря 2018 | 19:11
kuchumka: видишь , жлоб, какие евреи толерантные, даже я тебя поддержал
viktorova 26 декабря 2018 | 18:37
//Путин пообещал российскому бизнесу поддержку государства//
Что опять это гребаное государство бизнес должен поддерживать? Да сколько уже можно?!
polsan 26 декабря 2018 | 18:39
viktorova: Чубайс опять обидится на россиян !))
martin5660 26 декабря 2018 | 18:40
А когда населению?
vla7815 26 декабря 2018 | 18:57
martin5660: А населению - поэтапную социально-экономическую стерилизацию.
democ 26 декабря 2018 | 18:41
Ищет местных Буратин? Напрасно. Давно уже все на дрова пущены. А кстати, а где бизнесмены из - за границы, которым обещали на инвестиции отпущение грехов? Затаились. И правильно. Пока судьбоносный лапшарез у власти, никакого движения капиталов в сторону России не будет.
ansata 26 декабря 2018 | 18:42
Моему приятелю, который перевел свой магазин на 4-х дневную рабочую неделю, вместо семидневной, тоже поможешь?
byaka50 26 декабря 2018 | 18:50
Обещанного двадцать лет ждут?
garaal 26 декабря 2018 | 18:57
ПРОПАЛ БИЗНЕС!!!!!!!
ohrjr 26 декабря 2018 | 18:57
Он не понимает смысла, форм, методов, способов поддержки, поэтому пустое ля-ля без последствий! Два десятка лет псу под хвост...и никакой экономики!
oneoretwo 26 декабря 2018 | 19:00
...и кто башляет на этот раз или все как обычно: пенсы и слопатыеды ?...
klegg 26 декабря 2018 | 19:01
врет, как обычно
vor_on 26 декабря 2018 | 19:04
...и поддержка настигнет каждого!
никто не спрячется
roman_l Роман Филиппов 26 декабря 2018 | 19:06
"Полиция пришла с обысками в офис и на склады алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске и в Москве. "
Это новость через минуту на Эхе. Коррелирует?
freeway99 26 декабря 2018 | 19:07
В Красное и Белое "поддержка" уже пришла...
mortal_vombat 26 декабря 2018 | 19:11
... и следующей новостью " в магазины "Красные и белое" пришли с обыском.
(будут отжимать как у Ходора, Чичи, Дурова etc)
путин такой путин.
когда он говорит мир - это всегда означает войну.
когда он говорит растёт - подразумевает - растёт убыток.
когда он говорит поддержка - это значит уничтожение.
kaminas 26 декабря 2018 | 19:18
Российские власти обещают бизнесу поддержку в условиях внешнего давления
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На эту поддержку могут рассчитывать родственники и друзья Путина ,не более того . Для остальных - денег нет ,но вы держитесь .
j_partizan 26 декабря 2018 | 19:19
Слова Президента не заслуживают внимания, ввиду того, что за ними не следуют соответствующие действия.