Полиция пришла с обысками в офис и на склады алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске и в Москве
Полиция пришла с обысками в офис и на склады алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске и в Москве. Как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи изучают документацию. С чем связаны обыски, пока не уточняется.
В компании информацию об обысках пока не комментировали.
Комментарии7
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viktorova 26 декабря 2018 | 18:41
//С чем связаны обыски, пока не уточняется.//
Что тут непонятного? Новый год на носу. Не покупать же алкоголь на свои кровные...
kottigr1 26 декабря 2018 | 18:45
viktorova: "В Подмосковье полиция обнаружила 20 тысяч банок с поддельной красной икрой 26.12.2018 09:32 "Эхо Москвы"
В Подмосковье полиция заранее позаботилась о своем Новогоднем столе и вдруг обнаружила 20 тысяч банок с поддельной красной икрой.. Фальсифицированный виски уже судя по новостям тоже нашла.. Теперь ищут ещё и черную икру и санкционный сыр.. У московской полиции всё хорошо !
kotbajune 26 декабря 2018 | 18:53
"Полиция пришла с обысками в офис и на склады алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске и в Москве"
И в зюзю, а потом в реанимацию, под капельницы
vladimir1967 26 декабря 2018 | 18:47
Кто-то устранят конкурента руками правоохренителей. Мысль о действиях в рамках закона ни кому не придет в голову.
vladimir1967 26 декабря 2018 | 18:47
Кто-то устранят конкурента руками правоохренителей. Мысль о действиях в рамках закона ни кому не придет в голову.
chapter_2 26 декабря 2018 | 19:04
К&Б кошмарит ФСБ, а не полиция. Сообщает сайт 74.ru.
waytothesun 26 декабря 2018 | 19:17
Кому-то из силовиков нужен этот бизнес. Кусок хороший. Отжать и продать. Другие варианты кажутся фантастичными.