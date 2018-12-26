Полиция пришла с обысками в офис и на склады алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске и в Москве. Как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи изучают документацию. С чем связаны обыски, пока не уточняется.

В компании информацию об обысках пока не комментировали.