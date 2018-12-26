//Несколько крупных бизнесменов не пришли на традиционную встречу с Владимиром Путиным//

Мероприятие проходит в Кремле.

В этом году в Кремль не пришли руководители нескольких компаний – Аркадий Волож из «Яндекса», Петр Авен из «Альфа-банка», Виталий Савельев из «Аэрофлота» и Сергей Чемезов из «Ростеха». Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась схема рассадки на встрече бизнесменов с Путиным. Источник издания рассказал, что Воложа звали в Кремль, но сейчас он находится не в России и не смог приехать. Причины отсутствия остальных предпринимателей неизвестны.

Вместе с тем, на встрече оказались несколько человек, которых не было в прошлом году. На сей раз были приглашены президент Infowatch Наталья Касперская, председатель правления «Сибура» Дмитрия Конов, президент Ростелекома Михаил Осеевский и другие представители бизнеса.

Встреча должна была стартовать в 16 часов, но из-за опоздания президента ее начали на полтора часа позже, пишет Gazeta.ru. Предприниматели смогут задать Путину любые вопросы, рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Также Александр Шохин добавил, что на встрече, вероятно, будет обсуждаться тема санкций. Всего в Кремль сегодня приехали почти 60 бизнесменов.

В прошлом году встреча президента с предпринимателями прошла 21 декабря. В ходе мероприятия Путин сообщил, что с 2018 года поручил обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию.