Несколько крупных бизнесменов не пришли на традиционную встречу с Владимиром Путиным
Мероприятие проходит в Кремле.
В этом году в Кремль не пришли руководители нескольких компаний – Аркадий Волож из «Яндекса», Петр Авен из «Альфа-банка», Виталий Савельев из «Аэрофлота» и Сергей Чемезов из «Ростеха». Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась схема рассадки на встрече бизнесменов с Путиным. Источник издания рассказал, что Воложа звали в Кремль, но сейчас он находится не в России и не смог приехать. Причины отсутствия остальных предпринимателей неизвестны.
Вместе с тем, на встрече оказались несколько человек, которых не было в прошлом году. На сей раз были приглашены президент Infowatch Наталья Касперская, председатель правления «Сибура» Дмитрия Конов, президент Ростелекома Михаил Осеевский и другие представители бизнеса.
Встреча должна была стартовать в 16 часов, но из-за опоздания президента ее начали на полтора часа позже, пишет Gazeta.ru. Предприниматели смогут задать Путину любые вопросы, рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Также Александр Шохин добавил, что на встрече, вероятно, будет обсуждаться тема санкций. Всего в Кремль сегодня приехали почти 60 бизнесменов.
В прошлом году встреча президента с предпринимателями прошла 21 декабря. В ходе мероприятия Путин сообщил, что с 2018 года поручил обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию.
Комментарии5
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kindman_a 26 декабря 2018 | 18:32
Почему опять опаздал?
danko1 26 декабря 2018 | 18:39
kindman_a: Просто презирает всех этот гопник, который не ознакомился до сих пор с правилами приличия, а холуи-бизнесмены, которые от него зависят, не могли позволить себе встать и уйти. Утерлись.
victor_xy 26 декабря 2018 | 19:16
//Несколько крупных бизнесменов не пришли на традиционную встречу с Владимиром Путиным//
Говорят их похоронили - жалко их...( - вон этот danko1, так красочно всё про них расписал, а зря старался выходит - им усердие этого danko1 теперь фиолетово и даже очень, да...
stopkran1969 26 декабря 2018 | 19:25
kindman_a: просто оп(е)здал
greeg1 26 декабря 2018 | 18:51
Вот вам и российский олигархат, влияющий на власть по щелчку пальца вовы своими вывернутыми карманами.