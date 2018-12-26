Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже. Курс европейской валюты превысил 79 рублей впервые с 18 сентября. Доллар торгуется за 69 рублей 43 копейки.

Рост иностранной валюты перед новогодними праздниками связан с давними обещаниями чиновников, а также с спадом цен на нефть. Об этом «Эху» рассказал профессор кафедры экономики и финансов высшей школы экономики Иван Родионов.

Механизмы и инструменты для воздействия на экономику у правительства есть, но оно их не использует, считает Иван Родионов.