Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже
Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже. Курс европейской валюты превысил 79 рублей впервые с 18 сентября. Доллар торгуется за 69 рублей 43 копейки.
Рост иностранной валюты перед новогодними праздниками связан с давними обещаниями чиновников, а также с спадом цен на нефть. Об этом «Эху» рассказал профессор кафедры экономики и финансов высшей школы экономики Иван Родионов.
Механизмы и инструменты для воздействия на экономику у правительства есть, но оно их не использует, считает Иван Родионов.
Комментарии1
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zibex 26 декабря 2018 | 18:36
А что же рубль?? Занял почетное второе место?