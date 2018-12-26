Патриарх Кирилл назвал «цивилизационной катастрофой» вмешательство Порошенко в церковные дела на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл резко раскритиковал принятый на Украине закон о переименовании

Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь она обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ. Патриарх Кирилл назвал вмешательство президента Порошенко в дела церкви «цивилизационной катастрофой»:

Переименование УПЦ Московсого патриархата может привести к агрессии против ее прихожан, — этого не исключил протоиерей Алексей Уминский. Он добавил, что любая церковь связана с государством и так или иначе с ним ассоциирована.