Патриарх Кирилл назвал «цивилизационной катастрофой» вмешательство Порошенко в церковные дела на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл резко раскритиковал принятый на Украине закон о переименовании
Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь она обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ. Патриарх Кирилл назвал вмешательство президента Порошенко в дела церкви «цивилизационной катастрофой»:
Переименование УПЦ Московсого патриархата может привести к агрессии против ее прихожан, — этого не исключил протоиерей Алексей Уминский. Он добавил, что любая церковь связана с государством и так или иначе с ним ассоциирована.
Комментарии15
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e_mae 26 декабря 2018 | 18:24
Московский Сатанат негодует.
danko1 26 декабря 2018 | 18:27
e_mae: Вмешательство Путина в дела РПЦ и своё вмешательство в дела страны гэбэшник Гундяев, служащий Кремлю, катастрофой не считает.
А Украина вправе иметь самостоятельную церковь и вмешательство Гундяева, провалившего задание Кремля и ФСБ, абсурдно.
post_v 26 декабря 2018 | 18:31
danko1:
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а чего же тогда сам Гундяев письма рассылал в ООН, Францию, Германию и в Спортлото?
danko1 26 декабря 2018 | 18:33
danko1: Сатанист Гундяев, презирающий заповеди и Бога, личную катастрофу и провал сравнил с катастрофой цивилизации. Ну и самомнение у него.
А верующим в Украине, как и в России, не имеет значения кому храмы принадлежат, где они молятся, когда Бог един, о чем Гундяев, служащий Путину, забыл.
able_seamans 26 декабря 2018 | 18:51
danko1: А тем временем в Украине приходы МП массово переходят в ПЦУ. А гундеж Гундяя никому не интернсен..
region62 26 декабря 2018 | 18:29
e_mae: хохляцкий филиал турецкого сатаната радуется.за свою епифанку-главпопа -педераста лучше расскажи.
zztop1960 26 декабря 2018 | 18:36
region62: Мало того , что РПЦ без Томоса , так Вселенский патриарх может лишить Кирилла звания патриарха , которое Константинополь дал Москве на условиях . которые РПЦ нарушила , а именно почитать Константинопольского патриарха
able_seamans 26 декабря 2018 | 18:41
region62: Слабо проскулил, не видать тебе вечерней пайки помоев..
zibex 26 декабря 2018 | 18:34
Давно так не смеялся!! «Цивилизационная катастрофа»!! Орууу!!!!
monik_7 26 декабря 2018 | 18:34
Кирюха, покажи свой томос
viktorova 26 декабря 2018 | 18:34
Гуня, предсказатель хренов. Такой же как и вся шваль пригожинская и тв-пропагандонская.
Как Порошенко не продлил военное положение, так и никаких столкновений на почве независимости УПЦ не будет. Люди верят в господа, не в гуню.
piter_ug 26 декабря 2018 | 18:36
//«цивилизационной катастрофой» //
Нет, это жулико-воровская катастрофа.
Когда решили хапнуть Крым, не подумали в силу убогости ума, какие могут быть последствия.
Но и «это ещё не аптека»!
vblack 26 декабря 2018 | 18:37
"любая церковь связана с государством"
И люди импеют право знать с каким именно. Правильный закон, справедливый.
mavviomy 26 декабря 2018 | 18:37
Сначала эти московские мракобесы раздают оружие сепаратистам в Крыму, а теперь негодуют? РПЦ это типичная спецслужба работающая под прикрытием церкви. Создана эта церковь по распоряжению "светского лидера" Сталина. Обращаться украинцам с этой церковью так же как со спецслужбой врага.
ramun 26 декабря 2018 | 18:41
Кто его вообще спрашивал?